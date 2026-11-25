25 Novembre 2026 - 9.27
Scontro tra due auto: una vettura abbatte una recinzione, tre feriti tra cui un minore
Tre persone sono rimaste ferite, tra cui un minore, in un incidente tra due auto avvenuto intorno alle 16.15 in via Puccini, a Rovigo. Dopo l’impatto una delle due vetture è finita contro la recinzione di un’abitazione, abbattendola.
I feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del 118. Sul posto i vigili del fuoco di Rovigo, che hanno messo in sicurezza l’area con operazioni durate circa un’ora, e la polizia locale, che ha eseguito i rilievi.