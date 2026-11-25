Tre persone sono rimaste ferite, tra cui un minore, in un incidente tra due auto avvenuto intorno alle 16.15 in via Puccini, a Rovigo. Dopo l’impatto una delle due vetture è finita contro la recinzione di un’abitazione, abbattendola.

I feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del 118. Sul posto i vigili del fuoco di Rovigo, che hanno messo in sicurezza l’area con operazioni durate circa un’ora, e la polizia locale, che ha eseguito i rilievi.