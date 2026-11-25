Nel 2022 avevo dedicato un articolo alla shrinkflation. Il titolo era piuttosto esplicito: “Comprare meno prodotto allo stesso prezzo. E’ la Shrinkflation bellezza!” (https://www.tviweb.it/comprare-meno-prodotto-allo-stesso-prezzo-e-la-shrinkflation-bellezza/).

Non pretendevo certo di aver scoperto l’acqua calda, ma cercavo di richiamare l’attenzione su una pratica commerciale che allora stava prendendo piede, e che consisteva nel far pagare al consumatore lo stesso prezzo, consegnandogli però una quantità inferiore di prodotto.

A distanza di quattro anni, mi accorgo che il vocabolario degli inglesi si è arricchito di un’altra parola: skimpflation.

Prima di proseguire, però, dobbiamo spiegare questi due termini, perché non tutti hanno l’obbligo di conoscere l’inglese, soprattutto quando si tratta di fare la spesa.

La prima, SHRINKFLATION , nasce dalla fusione di due parole: shrink, che significa restringere o ridurre, e inflation, inflazione.

In poche parole, è quello che succede quando troviamo sullo scaffale la solita confezione, allo stesso prezzo di prima, ma con meno prodotto dentro.

Il pacco di pasta che passa da 500 a 450 grammi, il vasetto che perde qualche grammo, il rotolo di carta igienica che si accorcia.

La confezione esternamente magari è identica, ma il contenuto è diminuito.

Risultato?

Paghiamo lo stesso, portiamo a casa meno.

La seconda parola, SKIMPFLATION, è meno conosciuta, ma forse ancora più insidiosa.

Deriva da skimp, che significa risparmiare lesinando, e inflation.

Qui non si riduce necessariamente la quantità: si risparmia sulla qualità.

Un ingrediente pregiato viene sostituito con uno più economico, si diminuisce la percentuale di una materia prima, si utilizzano componenti meno costosi.

La confezione resta uguale, il peso anche, ma il prodotto non è più quello di prima.

Insomma, con la shrinkflation ci danno meno roba; con la skimpflation ci danno roba peggiore.

In entrambi i casi, però, il conto lo paghiamo noi.

E qui consentitemi una piccola soddisfazione personale.

Nel mio articolo del 2022, quando affrontavo il problema della shrinkflation, concludevo osservando che le aziende, di fronte all’aumento dei costi, avevano sostanzialmente tre possibilità per evitare di vedere erosi i propri margini:

Aumentare direttamente i prezzi finali.

Ridurre la quantità del prodotto, ricorrendo alla shrinkflation.

Abbassare la qualità degli ingredienti, ricorrendo a quello che adesso chiamiamo skimpflation.

Non è che avessi ricevuto un dono divino, né che mi fossi improvvisamente trasformato in un indovino dell’economia.

È semplicemente la conoscenza di come funzionano le aziende e, soprattutto, di come tendono a comportarsi quando devono difendere i propri margini.

Cercando, possibilmente, di farlo senza disturbare troppo il consumatore, e soprattutto sperando che quest’ultimo non se ne accorga.

Perché, diciamocelo, aumentare apertamente il prezzo è un’operazione che il cliente vede immediatamente, e che può indurlo a cambiare marca, prodotto o supermercato.

Ridurre il contenuto della confezione, invece, è un’operazione assai più discreta.

E modificare la composizione di un prodotto, sostituendo un ingrediente con uno meno costoso, lo è ancora di più.

La fantasia commerciale, quando si tratta di difendere i profitti, non conosce limiti.

Ma c’è un particolare che rende la skimpflation persino più insidiosa della sua sorella maggiore.

Contro la shrinkflation il consumatore può almeno cercare di difendersi.

Basta leggere il peso netto, controllare il prezzo al chilo o al litro, e confrontare le confezioni.

Non è comodissimo, naturalmente. Dovremmo trasformare ogni spesa al supermercato in un’indagine della Guardia di Finanza, ma almeno abbiamo qualche possibilità di accorgerci del giochetto.

Con la skimpflation le cose si complicano parecchio.

Come facciamo a sapere se in un biscotto è diminuita la quantità di burro, se un prodotto contiene meno materia prima pregiata, o se un ingrediente è stato sostituito con uno di qualità inferiore?

Dovremmo conoscere le etichette, confrontare le composizioni e ricordarci persino come era fatto quel prodotto qualche mese prima.

Insomma, per fare la spesa rischiamo di dover conseguire una laurea in chimica alimentare.

Naturalmente non tutte le modifiche delle confezioni o delle ricette sono scorrette. Le imprese hanno il diritto di modificare i prodotti e di adeguarsi all’aumento dei costi.

Nessuno pretende che lavorino in perdita per farci contenti.

Ma un conto è aumentare un prezzo, dichiarandolo apertamente, un altro è cercare di nascondere al consumatore quello che sta succedendo.

Ed è proprio qui che entra in gioco la trasparenza commerciale.

Qualcuno, evidentemente, si è accorto del problema.

Tant’è che in Italia è stata introdotta una norma (Legge 16 dicembre 2024, n. 193) che obbliga i produttori, quando riducono il contenuto di una confezione lasciandola sostanzialmente invariata, a segnalare la diminuzione con un’apposita etichetta. La disposizione è operativa dal luglio 2026 e prevede che l’avviso rimanga per sei mesi.

Confesso che, da quando è entrata in vigore questa normativa, non mi è ancora capitato di imbattermi in una confezione che riportasse l’avviso previsto dalla legge. Sarà una coincidenza, sarà che la norma riguarda soltanto determinate situazioni, ma la cosa mi lascia qualche perplessità

Ma resta comunque un passo avanti, anche se non risolve il problema della qualità, assai più difficile da controllare.

Perché il punto è sempre quello: il consumatore deve poter scegliere consapevolmente.

E non può farlo se chi vende conta proprio sulla sua distrazione.

Mi viene da ripensare al richiamo alla Divina Commedia con cui avevo aperto il mio articolo del 2022.

Dante collocava i fraudolenti nei gironi più profondi dell’Inferno, perché considerava la frode una manifestazione particolarmente grave dell’intelligenza umana messa al servizio dell’inganno.

Non so quale girone avrebbe riservato agli inventori della shrinkflation e della skimpflation.

Forse avrebbe dovuto crearne uno apposito, con una pena diversa per ciascuna categoria.

Ma una cosa è certa: oggi, per alleggerirci il portafoglio, non hanno neppure bisogno di aumentare i prezzi.

Gli basta darci meno roba, oppure roba peggiore.

E non pensiate che la faccenda riguardi soltanto quello che mettiamo nel carrello della spesa.

La skimpflation ha ormai varcato i confini dei supermercati.

Negli alberghi può significare pulizie meno frequenti e servizi ridotti.

Nei trasporti, soprattutto aerei, significa trasformare in supplementi prestazioni che un tempo erano comprese nel prezzo del biglietto.

Nell’abbigliamento possiamo ritrovarci con tessuti e finiture meno pregiati, pur pagando quanto prima.

Insomma, non sempre ci aumentano il prezzo. Qualche volta preferiscono diminuire quello che ci danno.

E se protestiamo, ci spiegano che il servizio è stato riorganizzato per venire incontro alle nuove esigenze della clientela.

Le esigenze, naturalmente, sono quelle dei bilanci aziendali

Il problema non è che le aziende cerchino di guadagnare.

Il problema è quando cercano di guadagnare contando sul fatto che il cliente non si accorga di quello che sta perdendo.

E per farlo con maggiore eleganza hanno persino trovato due nuove parole inglesi.

Una volta ci fregavano in italiano. Adesso lo fanno anche in inglese.

Ma in lingua di San Marco le chiamiamo comunque “inc….te”.