LONIGO – Si aggirava nei pressi di un supermercato con un coltello in mano, poi, all’arrivo dei carabinieri, ha reagito con minacce e aggressioni, tentando ripetutamente di colpire i militari. Protagonista dell’episodio un uomo di 67 anni, residente nel Vicentino, arrestato con le accuse di violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’intervento è scattato dopo la telefonata di un cittadino al numero unico di emergenza 112, che aveva segnalato la presenza di un uomo armato di coltello lungo una strada pubblica, nelle vicinanze di un supermercato di Lonigo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Altavilla Vicentina, supportati dai colleghi di Brendola, che hanno rapidamente individuato il 67enne nei pressi dell’esercizio commerciale.

Alla vista delle pattuglie, l’uomo ha inizialmente cercato di nascondere il coltello, assumendo però subito dopo un atteggiamento particolarmente aggressivo. Ha cominciato a minacciare i militari, opponendosi al controllo e tentando più volte di colpirli.

Nonostante la violenta resistenza, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo, disarmarlo e immobilizzarlo, impedendo che la situazione potesse degenerare e mettendo in sicurezza l’area.

Trovati e sequestrati due coltelli a serramanico

La successiva perquisizione personale ha permesso ai militari di rinvenire due coltelli a serramanico, entrambi sottoposti a sequestro.

Il 67enne è stato quindi dichiarato in arresto per le ipotesi di reato di violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Terminate le formalità, è stato accompagnato nella camera di sicurezza della Tenenza dei carabinieri di Dueville, a disposizione dell’autorità giudiziaria in vista del giudizio direttissimo.

Determinante per l’intervento è stata la segnalazione del cittadino, che ha consentito alle pattuglie di raggiungere rapidamente il luogo in cui si trovava l’uomo armato, evitando possibili conseguenze per le persone presenti nelle vicinanze.

Il procedimento si trova nella fase iniziale e, come precisato dal Comando provinciale dei carabinieri di Vicenza, per l’arrestato vale la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.