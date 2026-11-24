LONGARE – Quattro persone denunciate, due patenti ritirate e otto violazioni al Codice della Strada. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati dai carabinieri nell’ultimo fine settimana nei comuni di Longare, Montegalda e Montegaldella, nell’ambito delle attività di prevenzione dei reati e di contrasto ai comportamenti pericolosi alla guida.

L’operazione è stata condotta dai militari della Stazione di Longare, appartenenti alla Compagnia di Vicenza, che hanno predisposto una serie di posti di controllo lungo le principali arterie stradali dei tre comuni, verificando le condizioni dei conducenti e la regolarità dei veicoli in circolazione.

Tra le situazioni più gravi sono emersi due casi di guida in stato di ebbrezza. Gli automobilisti fermati sono stati sottoposti all’alcoltest, che ha evidenziato in entrambi i casi valori superiori a 1,5 grammi di alcol per litro di sangue, una concentrazione che supera di oltre tre volte il limite ordinario consentito di 0,5 g/l.

Per i due conducenti è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria, oltre al ritiro delle rispettive patenti di guida.

Altre due denunce e otto violazioni al Codice della Strada

Nel corso del medesimo servizio, i carabinieri hanno denunciato altre due persone per violazione colposa dei doveri di custodia di beni sottoposti a sequestro. Si tratta di un’ipotesi di reato che riguarda il mancato rispetto degli obblighi previsti per chi ha in custodia beni sequestrati dall’autorità.

I controlli hanno inoltre portato alla contestazione complessiva di otto infrazioni al Codice della Strada.

Oltre ai due episodi di guida in stato di ebbrezza, i militari hanno accertato quattro casi di circolazione con veicoli non sottoposti alla revisione periodica obbligatoria.

È stata inoltre rilevata la presenza di un mezzo privo della necessaria copertura assicurativa e un’ulteriore violazione relativa alla mancanza dei dispositivi di equipaggiamento prescritti dalla normativa.

L’attività rientra nel programma di intensificazione della vigilanza sul territorio promosso dalla Compagnia carabinieri di Vicenza, con particolare attenzione alla prevenzione dei furti e degli altri reati predatori, oltre che alla sicurezza della circolazione stradale.

I controlli straordinari sono finalizzati anche a individuare situazioni di rischio sulle principali vie di collegamento tra i comuni dell’area berica.

Per le quattro persone denunciate, le responsabilità penali dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.