BOLZANO – Un traffico di cocaina e hashish da oltre 3 milioni di euro, con rifornimenti settimanali provenienti anche dal Veneto, corrieri specializzati, automobili dotate di doppi fondi e una rete di spacciatori che controllava intere zone della città. È quanto emerso dall’operazione “Scarabeo” della Guardia di Finanza di Bolzano, che ha portato all’esecuzione di 31 misure cautelari nei confronti di altrettante persone, italiane e straniere, in prevalenza di nazionalità tunisina.

Il blitz è scattato alle prime luci dell’alba, con l’impiego di oltre 100 finanzieri, affiancati dai Baschi Verdi, dalle unità cinofile antidroga, da un elicottero della Sezione Aerea e dagli specialisti del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata.

I provvedimenti, disposti dal Gip del Tribunale di Trento su richiesta della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, prevedono la custodia cautelare in carcere per 20 indagati e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altri 11.

Tre organizzazioni si erano spartite le piazze di spaccio

Le indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno ricostruito l’attività di tre distinti gruppi criminali che, secondo gli investigatori, avevano stretto un accordo per gestire congiuntamente il traffico di stupefacenti.

Le organizzazioni avrebbero suddiviso le aree di vendita, organizzato i rifornimenti e coordinato gli spacciatori, ricorrendo in alcuni casi anche a violenza e intimidazioni per mantenere il controllo del territorio.

A Bolzano, le piazze interessate comprendevano Ponte Giallo, piazza Verdi, Parco dei Cappuccini e i quartieri Europa e Don Bosco. Il sistema si estendeva anche ad alcuni centri della Valle Isarco, in particolare Fortezza, Varna e Bressanone.

Le tre organizzazioni avrebbero inoltre creato una sorta di cassa comune per sostenere economicamente le famiglie degli affiliati arrestati e pagare le spese legali, mantenendo così la collaborazione tra i diversi gruppi.

La droga arrivava anche dal Veneto: auto modificate e corrieri sui treni

Uno degli aspetti più rilevanti dell’inchiesta riguarda la rete dei rifornimenti. Cocaina e hashish venivano acquistati in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e successivamente trasferiti in Alto Adige, con consegne che avvenivano generalmente ogni settimana.

Per ridurre il rischio di essere scoperti, i trafficanti si affidavano a corrieri esperti che utilizzavano automobili appositamente modificate. All’interno dei veicoli erano stati realizzati vani nascosti e doppi fondi, talvolta azionati da sofisticati meccanismi, nei quali occultare la droga durante il viaggio.

Un altro sistema prevedeva l’utilizzo di treni a lunga percorrenza, scelti per evitare i controlli stradali.

Una volta arrivati a destinazione, gli stupefacenti venivano tagliati, suddivisi in dosi e consegnati agli spacciatori incaricati della vendita al dettaglio.

Settanta chili di droga e milioni di euro di incassi

Il volume d’affari ricostruito dagli investigatori è particolarmente consistente: circa 70 chilogrammi di cocaina e hashish commercializzati in poco più di un anno, per ricavi stimati superiori a 3 milioni di euro.

L’inchiesta ha permesso anche di individuare i presunti responsabili della gestione finanziaria delle organizzazioni. Si trattava dei cosiddetti cassieri dei clan, incaricati di raccogliere il denaro proveniente dallo spaccio e di organizzare periodicamente il trasferimento all’estero di somme ingenti.

L’attività investigativa ha quindi fatto emergere una struttura criminale articolata, con ruoli differenti, una rete di approvvigionamento interregionale e un’organizzazione economica finalizzata a mantenere operativo il traffico anche in presenza di arresti e sequestri.

Perquisizioni anche fuori dall’Alto Adige

Contemporaneamente all’esecuzione delle 31 misure cautelari, i militari della Guardia di Finanza hanno avviato numerose perquisizioni domiciliari e locali in provincia di Bolzano e in altre regioni italiane.

L’operazione rappresenta il risultato di una lunga attività investigativa partita da controlli e riscontri sul territorio e sviluppata attraverso accertamenti sui collegamenti tra i gruppi criminali e sui loro flussi economici.

Le accuse contestate riguardano, a vario titolo, l’associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Per tutte le persone coinvolte resta valida la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.