Incidente stradale nella mattinata di lunedì 23 novembre a Legnaro, in provincia di Padova. Poco prima delle 11, un furgone è rimasto coinvolto in un sinistro lungo via Pertini, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario.

A bordo del veicolo si trovava un uomo che, nonostante l’incidente, è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo. Il conducente è stato successivamente affidato ai sanitari del Suem 118 per gli accertamenti e le cure del caso. Non sono state comunicate le sue condizioni.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Piove di Sacco, che ha provveduto alla messa in sicurezza del furgone per prevenire ulteriori situazioni di pericolo.

Presenti anche gli agenti della polizia locale di Legnaro, impegnati negli accertamenti relativi alla dinamica dell’incidente, le cui cause non sono state ancora precisate.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza si sono concluse dopo circa un’ora.