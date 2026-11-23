23 Novembre 2026 - 9.16
Longare, scontro tra due auto in Riviera Berica: grave un 50enne
Grave incidente stradale a Longare, lungo viale Riviera Berica, dove due automobili si sono scontrate. Il bilancio è di due persone ferite, una delle quali in condizioni gravi.
Ad avere la peggio è stato un uomo di circa 50 anni, trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. Una seconda persona coinvolta nell’incidente è stata trasferita nello stesso ospedale in codice giallo, con ferite di minore gravità.
Restano da chiarire le cause dello scontro e l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle condizioni dei feriti.