Quali mostre vedere in Veneto nel weekend? La regione offre un ricco calendario di appuntamenti dedicati all’arte, alla cultura e alla fotografia, dalle grandi esposizioni internazionali alle rassegne ospitate nei musei, nei palazzi storici e nelle gallerie civiche. La nostra guida alle mostre in Veneto raccoglie gli eventi visitabili nelle province di Vicenza, Verona, Padova, Treviso, Venezia, Belluno e Rovigo, con informazioni su sedi, date, orari e siti ufficiali. Tante occasioni per scoprire capolavori, artisti contemporanei e mostre fotografiche, organizzando una giornata culturale o un fine settimana alla scoperta delle città e dei borghi veneti.

Per venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 novembre 2026 abbiamo selezionato 42 appuntamenti. Alcune esposizioni concludono proprio domenica, mentre altre vengono inaugurate durante il weekend. Gli orari indicati sono quelli comunicati dagli organizzatori: è consigliabile verificarli prima della partenza, insieme a eventuali prenotazioni e variazioni straordinarie.

Provincia di Vicenza

Vicenza – Italia e Germania, da Canova a Kiefer: la grande mostra alla Basilica Palladiana

La Basilica Palladiana ospita “Italia Germania. Pittura e scultura tra Ottocento e Novecento. Da Canova a Kiefer”, una grande esposizione dedicata alle relazioni artistiche e culturali fra i due Paesi. Il percorso attraversa due secoli di storia dell’arte, mettendo in dialogo personalità, correnti e linguaggi che hanno contribuito alla costruzione dell’identità culturale europea. L’appuntamento rientra nel progetto “Ispirazione Europa” e permette di visitare una mostra internazionale all’interno di uno dei monumenti simbolo di Vicenza. L’esposizione è in programma dal 14 novembre 2026 al 2 maggio 2027. Orari: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18, ultimo ingresso alle 17.

Informazioni: Mostre in Basilica

Vicenza – Giandomenico Tiepolo e il suo mondo nuovo alle Gallerie d’Italia

Le Gallerie d’Italia di Vicenza, in contra’ Santa Corona, presentano “Giandomenico Tiepolo (1727-1804). Un mondo nuovo”, mostra dedicata all’originalità del figlio di Giambattista Tiepolo. Attraverso dipinti, disegni e opere provenienti da importanti collezioni, l’esposizione racconta la capacità dell’artista di osservare la società del suo tempo, passando dalle grandi composizioni religiose alle scene di vita quotidiana. Il percorso invita a conoscere una personalità che seppe sviluppare uno stile autonomo, spesso ironico e sorprendente. La mostra è visitabile dal 9 ottobre 2026 al 17 gennaio 2027. Orari: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18. Nel weekend sono previste anche iniziative di approfondimento.

Informazioni: Gallerie d’Italia Vicenza

Bassano del Grappa – Sebastião Salgado, oltre 160 fotografie al Museo Civico

Il Museo Civico di Bassano del Grappa dedica una grande esposizione a Sebastião Salgado, uno dei più importanti fotografi documentaristi contemporanei. In mostra oltre 160 immagini provenienti dalla collezione della Maison Européenne de la Photographie di Parigi. Gli scatti ripercorrono circa cinquant’anni di attività, attraverso i grandi temi che hanno caratterizzato la ricerca dell’autore: le condizioni del lavoro, le migrazioni, i conflitti, la natura e i cambiamenti climatici. Un viaggio fotografico fra continenti e comunità, capace di unire valore artistico e testimonianza sociale. La mostra rimane aperta dal 24 ottobre 2026 al 4 aprile 2027. Orari: dalle 10 alle 19, con ultimo ingresso alle 18.

Informazioni: Musei Civici di Bassano del Grappa

Vicenza – Attilio Pavin, sessant’anni di fotografia a Palazzo Thiene

Le Gallerie di Palazzo Thiene ospitano “Attilio Pavin. Partiture visive”, mostra fotografica che attraversa oltre sessant’anni di ricerca dell’artista vicentino. Le immagini esplorano architetture, geometrie, superfici, luci e contrasti, trasformando particolari e ambienti in composizioni dal forte valore espressivo. L’allestimento dialoga con gli spazi del palazzo palladiano, valorizzando il rapporto fra le fotografie e il contesto monumentale. Considerato il successo di pubblico, il Comune di Vicenza ha prorogato l’esposizione fino al 29 novembre 2026. Orari: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18, ultimo ingresso alle 17.30. L’ingresso è gratuito.

Informazioni: Comune di Vicenza

Montecchio Maggiore – Bruny Sartori, ultimo weekend alla Nuova Galleria Civica

Ultimi due giorni per visitare “Bruny Sartori. Memoria impressa nella materia”, allestita alla Nuova Galleria Civica di Montecchio Maggiore, in via Bivio San Vitale. L’esposizione, curata da Giuliano Menato, presenta la ricerca dell’artista attraverso opere e installazioni nelle quali materia e memoria si incontrano, dando vita a immagini sospese fra suggestioni biologiche, tracce minerali e dimensioni cosmiche. La mostra, inaugurata il 17 ottobre, termina domenica 22 novembre 2026. Orari: sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Domenica 22, dalle 16 alle 18, l’artista incontrerà i visitatori per illustrare il proprio lavoro. Ingresso libero.

Informazioni: Comune di Montecchio Maggiore

Schio – Centovent’anni di storia cittadina raccontati attraverso la fotografia

Lo Spazio Shed di Schio propone “La città di Schio in 120 anni di fotografia”, un percorso espositivo dedicato ai cambiamenti del territorio e della sua comunità. Le immagini documentano la trasformazione della città, degli edifici, delle attività economiche e delle abitudini dei suoi abitanti, offrendo una testimonianza visiva di oltre un secolo di storia locale. Un’occasione per riconoscere luoghi conosciuti, confrontare il paesaggio urbano di ieri con quello attuale e riscoprire il valore degli archivi fotografici. La mostra è aperta dal 7 al 29 novembre 2026. Orari: sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30. Venerdì 20 novembre è inoltre previsto un appuntamento serale di approfondimento.

Informazioni: Visit Schio

Schio – Mutazioni, arte contemporanea e riflessioni sul tempo al Lanificio Conte

Il Lanificio Conte, negli spazi espositivi di Largo Fusinelle, ospita “mutAZIONI: Corsi e Ricorsi”, dodicesima edizione della rassegna promossa dall’associazione Arte Oltre. Il progetto prende spunto dal simbolismo del numero dodici e dalla teoria dei corsi e ricorsi storici di Giambattista Vico. Le opere di diversi artisti affrontano i temi della trasformazione, della memoria e del ripetersi dei fenomeni storici, attraverso differenti linguaggi espressivi. La mostra termina domenica 22 novembre 2026. Orari: sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Sabato 21 novembre, alle 17.30, è in programma anche una conferenza del filosofo Marco Ronconi. Ingresso libero.

Informazioni: Visit Schio

Schio – Gianmaria Grandesso, una mostra antologica a Palazzo Toaldi Capra

Apre sabato 21 novembre a Palazzo Toaldi Capra, in via Pasubio 52, la mostra antologica dedicata a Gianmaria Grandesso, scultore e poeta vissuto tra il 1928 e il 1993. L’esposizione riunisce una selezione di opere realizzate nell’arco di vent’anni, dal 1973 al 1993, ripercorrendo l’evoluzione del linguaggio artistico e della ricerca formale dell’autore. Un omaggio alla sua attività, inserito nella cornice di uno degli edifici storici del centro di Schio. La rassegna rimarrà aperta fino al 29 novembre. Orari: sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. L’inaugurazione ufficiale è prevista sabato 21 novembre alle 18. Ingresso gratuito.

Informazioni: Visit Schio

Provincia di Verona

Verona – La Venere di Tiziano arriva dal Prado al Museo di Castelvecchio

Un capolavoro del Rinascimento veneziano è protagonista della mostra “La Venere di Tiziano e il Rinascimento musicale. Musica per gli occhi”, organizzata al Museo di Castelvecchio. Il dipinto Venere con cane e suonatore d’organo, proveniente dal Museo del Prado di Madrid, diventa il punto di partenza per un percorso dedicato al rapporto fra pittura, musica e rappresentazione della bellezza nel Cinquecento. L’esposizione comprende approfondimenti sulle tecniche pittoriche e sulle modifiche apportate da Tiziano alla composizione. Visitabile dal 31 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027. Orari: dalle 10 alle 18, ultimo ingresso alle 17.15. Visite guidate sabato 21 alle 16 e domenica 22 alle 11, con prenotazione.

Informazioni: Museo di Castelvecchio

Verona – Bernardo Bellotto e le vedute della città nelle sale di Castelvecchio

Il Museo di Castelvecchio ospita “Sguardi su Verona. Bernardo Bellotto e la pittura del Sei e Settecento”, esposizione dedicata alla rappresentazione della città e al suo paesaggio urbano. Al centro del percorso figura la celebre veduta di Verona con Castelvecchio e il ponte scaligero, realizzata da Bellotto, affiancata da opere che permettono di approfondire la pittura veneta fra XVII e XVIII secolo. Il visitatore può confrontare le trasformazioni della città con il modo in cui gli artisti ne hanno interpretato architetture, scorci e atmosfere. La mostra è in programma dal 19 dicembre 2025 al 10 gennaio 2027. Orari: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18, ultimo ingresso alle 17.15.

Informazioni: Musei Civici di Verona

Verona – Manoscritti antichi e prime Bibbie stampate nella mostra di Sala Birolli

Termina domenica 22 novembre la Mostra della Bibbia, ospitata a Sala Birolli, in via Macello 17, e organizzata dall’associazione Native con la collaborazione della Circoscrizione 1ª. L’esposizione ricostruisce la storia della trasmissione del testo biblico, dalla copiatura manoscritta all’introduzione della stampa a caratteri mobili. Fra i materiali presentati figurano manoscritti su pergamena, rare edizioni stampate fra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento e una riproduzione del torchio di Gutenberg. Il percorso permette di conoscere anche l’evoluzione delle traduzioni e della diffusione del libro. Orari: venerdì 20 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; sabato 21 e domenica 22 dalle 10 alle 19.

Informazioni: Comune di Verona

Verona – Diritti Rimandati, l’arte racconta i diritti dei bambini

La chiesa di San Domenico al Corso, in via del Pontiere 30, ospita “Diritti Rimandati”, mostra di pittura dedicata ai diritti dell’infanzia. L’iniziativa, promossa dal gruppo Amici per l’arte a Cadidavid, richiama l’attenzione sui principi riconosciuti dalle convenzioni internazionali e sulle difficoltà che ancora oggi ne impediscono la piena applicazione. Le opere affrontano temi come il diritto all’istruzione, alla protezione e alla sicurezza, anche nei territori colpiti dai conflitti. La mostra si conclude sabato 21 novembre, in coincidenza con la settimana dedicata alla Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia. Orari: venerdì 20 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18; sabato 21 dalle 10 alle 12. Ingresso gratuito.

Informazioni: Comune di Verona

Verona – Pino Dal Gal, fotografie e giardini ideali a Porta Palio

La storica Porta Palio accoglie dal 20 al 29 novembre una mostra dedicata a Pino Dal Gal, maestro della fotografia veronese. L’esposizione presenta opere donate alla Circoscrizione 1ª e propone due percorsi riuniti sotto il tema dei Giardini Ideali. Sotto il loggiato trovano spazio grandi immagini floreali dedicate alle calle, mentre un ambiente interno è riservato al Giardino Giusti, interpretato attraverso uno sguardo attento alle forme, alla luce e alla memoria dei luoghi. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Società Mutuo Soccorso Porta Palio. Inaugurazione: venerdì 20 novembre alle 18. Ingresso libero; per gli orari delle visite successive è opportuno contattare l’organizzazione.

Informazioni: Comune di Verona

Provincia di Padova

Padova – Max Pechstein, l’Espressionismo tedesco protagonista a Palazzo Zabarella

Palazzo Zabarella dedica una grande retrospettiva a Max Pechstein, fra i maggiori rappresentanti dell’Espressionismo tedesco e membro del gruppo Die Brücke. La mostra “Espressionismo dell’anima” riunisce oltre 120 opere, fra dipinti, acquerelli, disegni, fotografie e documenti personali, ricostruendo più di cinquant’anni di attività. Colori intensi, paesaggi, figure e scene di vita raccontano la ricerca di un artista capace di interpretare le inquietudini e le trasformazioni del Novecento. L’esposizione è visitabile dal 24 ottobre 2026 al 14 marzo 2027, in via degli Zabarella 14. Orari: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 19, con ultimo ingresso alle 18.15. Ingresso a pagamento.

Informazioni: Palazzo Zabarella

Abano Terme – Andrea Previtali, il Rinascimento veneto al Museo Villa Bassi

Il Museo Villa Bassi Rathgeb di Abano Terme propone “Andrea Previtali, discepolo di Giovanni Bellini”, un percorso dedicato al pittore formatosi nella bottega di uno dei maggiori maestri del Rinascimento veneziano. La mostra approfondisce il rapporto fra Previtali e Bellini, il contesto culturale della Venezia dei primi anni del Cinquecento e l’evoluzione artistica dell’autore. Attraverso opere e confronti, vengono ricostruiti i suoi interessi pittorici e il legame con la tradizione veneta. L’esposizione è aperta dal 17 ottobre 2026 al 7 febbraio 2027. Orari: dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Sabato e domenica, alle 16, sono previste visite guidate con supplemento sul biglietto.

Informazioni: Museo Villa Bassi Rathgeb

Padova – Pensieri Preziosi, 150 gioielli d’artista all’Oratorio di San Rocco

L’Oratorio di San Rocco inaugura la ventunesima edizione di “Pensieri Preziosi”, rassegna dedicata al gioiello contemporaneo come forma d’arte. Quest’anno protagonista è la collezione della gemmologa e gallerista spagnola Pilar Garrigosa, con 150 opere di artisti affermati ed emergenti provenienti da diversi Paesi. Il percorso propone gioielli capaci di superare la semplice funzione ornamentale, diventando strumenti di ricerca creativa, sperimentazione dei materiali ed espressione personale. L’inaugurazione è fissata per venerdì 20 novembre alle 17; la mostra rimarrà aperta dal 21 novembre 2026 al 7 marzo 2027. Orari: sabato e domenica dalle 9.30 alle 19. Ingresso gratuito.

Informazioni: Padova Cultura

Padova – Storie Coniate, ultimo weekend per scoprire monete e medaglie

Palazzo Zuckermann ospita fino a domenica 22 novembre “Storie coniate. Sessant’anni di Circolo Numismatico Patavino”, mostra dedicata alla passione per la numismatica e alla storia dell’associazione padovana. Monete, medaglie e materiali documentari diventano strumenti per raccontare periodi storici, trasformazioni economiche, simboli politici e vicende del territorio. L’esposizione permette di osservare da vicino oggetti che, oltre al valore collezionistico, rappresentano preziose testimonianze delle società che li hanno prodotti e utilizzati. Un appuntamento adatto anche a chi desidera conoscere questa disciplina per la prima volta. La mostra, inaugurata il 3 ottobre, conclude il suo percorso proprio nel weekend. Orari: dalle 10 alle 19. Ingresso gratuito.

Informazioni: Padova Cultura

Padova – Jazz Across Europe, i grandi protagonisti del jazz negli scatti di Tim Dickeson

Le Scuderie di Palazzo Moroni ospitano “Jazz Across Europe”, mostra fotografica dedicata al jazz e ai suoi interpreti. Attraverso gli scatti di Tim Dickeson, il pubblico può entrare idealmente nei club e nei festival europei, osservando i musicisti sul palco e cogliendo l’intensità dei concerti. Le fotografie raccontano il jazz come esperienza artistica e umana, fatta di improvvisazione, energia, gesti e relazioni fra gli interpreti. L’esposizione offre uno sguardo sul mondo della musica dal vivo, trasformando in immagini momenti spesso irripetibili. La mostra è visitabile dal 28 ottobre al 29 novembre 2026. Orari: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ingresso libero.

Informazioni: Padova Cultura

Padova – Pinocchio incontra Van Gogh, Caravaggio e Miró alla Gran Guardia

La Sala della Gran Guardia, in piazza dei Signori, accoglie “Pinocchio in galleria”, mostra del pittore José Luis Cicciò. Il percorso riunisce trenta opere originali, fra dipinti a olio e acquerelli, nelle quali il celebre burattino di Collodi viene inserito all’interno di composizioni ispirate ai grandi capolavori della storia dell’arte. Pinocchio incontra così i linguaggi di Van Gogh, Caravaggio e Miró, accompagnando il visitatore in un itinerario originale fra fantasia e conoscenza artistica. L’esposizione è adatta anche alle famiglie e ai bambini, grazie alla presenza di un personaggio immediatamente riconoscibile. Visitabile dal 7 novembre al 4 dicembre 2026. Orari: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.

Informazioni: Padova Cultura

Padova – Cinquant’anni di gioielleria Brunelli in mostra al San Gaetano

I ballatoi del Centro Culturale Altinate-San Gaetano ospitano “Gioielleria Brunelli 1976-2026. Cinquant’anni di stile e passione”, esposizione dedicata alla storia di una bottega orafa padovana. Il percorso presenta 197 pezzi, fra creazioni d’archivio e lavori contemporanei, documentando l’evoluzione di una ricerca che unisce artigianato, design, sperimentazione e studio delle pietre preziose. La mostra racconta il lavoro iniziato da Maurizio Brunelli nel 1976 e proseguito negli anni, evidenziando i rapporti fra gioielleria e linguaggi artistici moderni. L’esposizione, curata da Leonardo Brunelli, rimarrà aperta fino al 29 novembre. Orari: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 19. Ingresso libero.

Informazioni: Padova Cultura

Padova – Bruno Lucchi ed Ezio Bosso, ultimo weekend a Palazzo Santo Stefano

Palazzo Santo Stefano, sede della Provincia di Padova, ospita fino a domenica 22 novembre “Bruno Lucchi insieme Ezio Bosso”, mostra che mette in relazione le sculture dell’artista trentino con fotografie dedicate al compositore e direttore d’orchestra. Il percorso propone un dialogo fra arti visive e musica, attraverso immagini ed espressioni plastiche accomunate dalla ricerca di emozioni e sensibilità. L’esposizione è curata da Marina Sonzini ed è inserita nel programma di Novembre Patavino. Sabato 21 novembre, alle 10.45, è prevista anche una visita guidata alla scoperta del palazzo e della mostra, con prenotazione obbligatoria. Orari dell’esposizione: venerdì, sabato e domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 19. Ingresso libero.

Informazioni: Novembre Patavino

Provincia di Treviso

Treviso – La materia dei sogni, oltre 120 opere di arte africana a Santa Caterina

Il Museo di Santa Caterina ospita “La materia dei sogni. Radici dell’arte africana contemporanea”, un’esposizione che riunisce oltre 120 opere di 23 artisti provenienti da dieci Paesi dell’Africa subsahariana. Il percorso ricostruisce le origini di diversi linguaggi artistici contemporanei, mostrando la ricchezza delle esperienze culturali e delle forme espressive sviluppate nel continente africano. La mostra invita a superare letture stereotipate, approfondendo il rapporto fra tradizioni, sperimentazione, identità e trasformazioni sociali. Un’occasione per conoscere protagonisti e movimenti poco rappresentati nei consueti itinerari museali. L’esposizione rimane aperta dal 3 settembre 2026 al 15 gennaio 2027. Orari: dalle 10 alle 18.

Informazioni: Musei Civici di Treviso

Conegliano – Ritratti di donna, da Hayez a Boldini e Carrà a Palazzo Sarcinelli

Palazzo Sarcinelli di Conegliano presenta “Ritratti di donna tra Hayez, Boldini e Carrà”, una grande mostra dedicata alla rappresentazione femminile nella pittura fra Ottocento e Novecento. Il percorso comprende oltre settanta dipinti provenienti da musei e collezioni private, con opere di Hayez, Boldini, Carrà, Corcos, Zandomeneghi, Sironi e altri protagonisti dell’arte italiana ed europea. Attraverso ritratti, figure e scene quotidiane, viene raccontata l’evoluzione dell’immagine della donna e del suo ruolo nella società. L’esposizione è visitabile dal 21 ottobre 2026 al 4 aprile 2027. Orari: venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 19. Ingresso a pagamento.

Informazioni: Regione del Veneto

Asolo – Klimt a Villa Freya, stampe e disegni nel giardino della storica dimora

Villa Freya, dimora della viaggiatrice e scrittrice Freya Stark, ospita una mostra dedicata a Gustav Klimt, protagonista della Secessione viennese. Il percorso propone collotipie, stampe artistiche, una selezione della rivista Ver Sacrum e disegni originali, offrendo uno sguardo sul mondo decorativo e simbolico dell’artista. L’esposizione si sviluppa nelle sale della villa e dialoga con il parco archeologico e botanico, creando un itinerario fra arte, architettura e paesaggio. La mostra è visitabile dal 26 settembre 2026 al 24 gennaio 2027. Orari: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18. Gli ingressi sono contingentati ed è consigliata la prenotazione anticipata.

Informazioni: Comune di Asolo

Possagno – Canova e il monumento mai realizzato per l’ammiraglio Nelson

Il Museo Gypsotheca Antonio Canova di Possagno propone “Opera grandiosa ed immortale. Antonio Canova e il Monumento di Horatio Nelson”, mostra dedicata a uno dei progetti più interessanti dello scultore. Il monumento funebre destinato all’ammiraglio britannico non venne mai realizzato, ma diede origine a disegni, modelli e studi preparatori. L’esposizione ne ricostruisce la storia, presentando anche materiali restaurati e opere recentemente riscoperte. Il percorso permette di approfondire il metodo creativo di Canova, dall’idea iniziale alla progettazione plastica. Visitabile dal 1° novembre 2026 al 25 aprile 2027. Orari: venerdì dalle 9.30 alle 18, sabato e domenica dalle 9.30 alle 19.

Informazioni: Museo Gypsotheca Antonio Canova

Treviso – Renato Casaro, il cinema horror raccontato attraverso i manifesti

Il Museo nazionale Collezione Salce, nella sede di San Gaetano, dedica la mostra “Renato Casaro. Horror” al celebre illustratore cinematografico trevigiano. Manifesti e immagini permettono di riscoprire il suo linguaggio visivo applicato al cinema di genere, dove composizione, colore e capacità narrativa diventano fondamentali per comunicare atmosfere di paura, suspense e mistero. Il percorso valorizza il lavoro dell’artista e il ruolo della cartellonistica cinematografica nella storia della comunicazione visiva. Inizialmente prevista fino ai primi giorni di novembre, l’esposizione è stata prorogata al 7 febbraio 2027. Orari: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18, con ultimo ingresso alle 17.30.

Informazioni: Direzione regionale Musei nazionali Veneto

Treviso – Costumi teatrali e restauro tessile, debutta L’éphémère nécessaire

Da venerdì 20 novembre il Museo nazionale Collezione Salce, nella chiesa di San Gaetano, accoglie “L’éphémère nécessaire. Il temporaneo necessario”, esposizione inserita nel festival Avanscena 2026. Protagonista è il lavoro di Alice Anselmi, costumista e conservatrice tessile impegnata nella realizzazione di abiti di scena e nella tutela dei costumi storici. La mostra accompagna il visitatore dietro le quinte del teatro, illustrando le tecniche di conservazione, l’allestimento dei costumi e il rapporto fra materiali, creatività e durata degli oggetti. L’esposizione è aperta dal 20 al 28 novembre 2026. Orari: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18, ultimo ingresso alle 17.30. Inaugurazione sabato 21 alle 17. Ingresso gratuito.

Informazioni: Ministero della Cultura

Treviso – Toni Benetton, dalla scultura all’architettura nella Galleria dell’Artistico

La Galleria del Liceo Artistico di Treviso, in via Carlo Alberto 5, inaugura sabato 21 novembre “Conquista dello spazio. Dalla scultura all’architettura”, esposizione dedicata a Toni Benetton. Il percorso ripercorre la ricerca dell’artista intorno al rapporto fra forme, materiali e ambiente, con particolare attenzione ai progetti che mettono in dialogo scultura e spazio urbano. Le opere e gli studi documentano un’attività orientata a superare i confini tradizionali della scultura, immaginando strutture capaci di entrare in relazione con l’architettura e con la città. La mostra rimarrà aperta fino all’8 dicembre. Inaugurazione: sabato 21 novembre alle 11.30. Orari: sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; domenica dalle 15 alle 18.

Informazioni: Liceo Artistico Statale di Treviso

Treviso – Manifesti, divinità ed eroi alla Collezione Salce

La sede di Santa Margherita del Museo nazionale Collezione Salce ospita “L’ultima rinascita. Dei ed eroi agli albori dell’età della tecnica 1890-1935”. L’esposizione esplora il modo in cui la grafica e l’illustrazione fra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento reinterpretarono miti, figure classiche e simboli eroici nell’epoca delle grandi trasformazioni tecnologiche. Il patrimonio di manifesti pubblicitari conservato a Treviso permette di osservare il rapporto fra tradizione artistica e comunicazione moderna. La mostra, inaugurata il 29 maggio, è stata prorogata fino al 7 febbraio 2027. Orari: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18, ultimo ingresso alle 17.30.

Informazioni: Musei nazionali del Veneto

Provincia di Venezia

Venezia – Ultimi tre giorni per la Biennale Arte 2026, poi cala il sipario

Il weekend del 20, 21 e 22 novembre rappresenta l’ultima occasione per visitare la 61ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, intitolata “In Minor Keys”. La manifestazione, inaugurata il 9 maggio, si sviluppa negli spazi dei Giardini, dell’Arsenale e di Forte Marghera, riunendo progetti artistici internazionali e partecipazioni nazionali. Il percorso permette di confrontarsi con differenti linguaggi dell’arte contemporanea, fra installazioni, video, sculture e opere realizzate per gli spazi veneziani. La Biennale chiude definitivamente domenica 22 novembre 2026. Orari: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18, ultimo ingresso alle 17.45. Biglietti e visite guidate su prenotazione online.

Informazioni: Biennale di Venezia

Venezia – Jenny Saville a Ca’ Pesaro, apertura straordinaria fino alle 20

Ultimo weekend anche per la grande mostra dedicata a Jenny Saville, ospitata dalla Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro. L’esposizione ripercorre la carriera della pittrice britannica dagli esordi degli anni Novanta alle opere più recenti, attraverso una ricerca incentrata sul corpo umano, sulla figura e sul ritratto. Le tele di grande formato esprimono una pittura intensa, nella quale anatomia, movimento e materia diventano elementi fondamentali della composizione. Per gli ultimi giorni, il museo ha previsto un ampliamento degli orari di visita. La mostra termina domenica 22 novembre 2026. Orari speciali: venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 dalle 10 alle 20, ultimo ingresso alle 19.

Informazioni: Ca’ Pesaro

Venezia – Erwin Wurm, le sculture impossibili al Museo Fortuny

Il Museo Fortuny presenta “Erwin Wurm. Dreamers”, mostra dedicata allo scultore austriaco che ha trasformato oggetti quotidiani, abiti e forme familiari in opere capaci di mettere in discussione le convenzioni dell’arte. Il percorso gioca con dimensioni, proporzioni e materiali, proponendo situazioni paradossali e spesso ironiche. Le opere invitano a osservare la realtà da una prospettiva diversa, in un dialogo con gli ambienti storici del palazzo veneziano. L’esposizione, avviata nel maggio 2026, si conclude domenica 22 novembre. Anche in questo caso è prevista un’apertura straordinaria per favorire le ultime visite. Orari: venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 dalle 10 alle 20, ultimo ingresso alle 19.

Informazioni: Museo Fortuny

Venezia – Peggy Guggenheim e la Fucina degli Angeli, il vetro diventa arte

La Collezione Peggy Guggenheim dedica una grande esposizione alla Fucina degli Angeli, esperienza artistica nata a Venezia negli anni Cinquanta grazie all’impegno di Egidio Costantini. La mostra ricostruisce il dialogo fra i maestri vetrai muranesi e importanti protagonisti dell’arte del Novecento, fra cui Picasso, Braque, Cocteau, Fontana, Ernst e Kokoschka. Oltre cento opere raccontano la trasformazione del vetro in linguaggio artistico contemporaneo, documentando anche il sostegno determinante offerto da Peggy Guggenheim al progetto. “Fucina degli Angeli. Peggy Guggenheim e il vetro artistico del Novecento” è visitabile dal 14 novembre 2026 al 29 marzo 2027. Orari: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.

Informazioni: Collezione Peggy Guggenheim

Mestre – Klimt, Schiele e Kokoschka, il corpo nell’arte contemporanea

Il MUVEC – Casa delle Contemporaneità, nel Centro Culturale Candiani di Mestre, ospita “Klimt, Schiele, Kokoschka e il corpo nell’arte contemporanea”. Il percorso mette in relazione i tre protagonisti della Secessione viennese con le sperimentazioni artistiche sviluppate nel secondo Novecento. Il corpo diventa il filo conduttore attraverso cui affrontare temi come identità, emozioni, conflitti e trasformazioni sociali, con opere che dialogano con la ricerca di artisti quali Piero Manzoni, Yves Klein e Ana Mendieta. La mostra rimane aperta fino al 14 febbraio 2027. Orari: venerdì e domenica dalle 10 alle 19; sabato apertura prolungata dalle 10 alle 22. Sabato 21 novembre, alle 17, visita guidata su prenotazione.

Informazioni: MUVEC Mestre

Venezia – Lorna Simpson, ultima occasione a Punta della Dogana

Punta della Dogana ospita fino a domenica 22 novembre “Lorna Simpson. Third Person”, una delle più importanti esposizioni europee dedicate all’artista statunitense degli ultimi anni. Il progetto, realizzato in collaborazione con il Metropolitan Museum of Art di New York, riunisce circa cinquanta opere fra dipinti, collage, sculture, installazioni e un film. Il percorso approfondisce soprattutto la produzione pittorica di Simpson, mettendo in evidenza il suo interesse per la memoria, la costruzione delle immagini e le narrazioni individuali e collettive. L’allestimento è stato pensato per gli spazi veneziani e comprende anche lavori realizzati appositamente per la mostra. Orari: dalle 10 alle 18, con ultimo ingresso alle 17.

Informazioni: Palazzo Grassi – Punta della Dogana

Venezia – Amar Kanwar, immagini e memoria contemporanea a Palazzo Grassi

Palazzo Grassi propone “Amar Kanwar. Co-travellers”, esposizione dedicata all’artista e regista indiano conosciuto per il suo lavoro fra cinema, documentazione e arte contemporanea. Due importanti installazioni multimediali affrontano questioni legate alla memoria, al potere, ai diritti e alla resistenza, utilizzando materiali d’archivio, testimonianze e immagini dal forte impatto poetico. Il percorso invita a riflettere sul rapporto fra storie personali ed eventi collettivi, offrendo una modalità di visita diversa dalle tradizionali esposizioni pittoriche. La mostra è aperta dal 29 marzo 2026 al 10 gennaio 2027. Orari: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18, ultimo ingresso alle 17.

Informazioni: Palazzo Grassi

Venezia – Amoako Boafo, ultimo weekend a Palazzo Grimani

Il Museo di Palazzo Grimani ospita fino a domenica 22 novembre la prima grande mostra personale italiana dedicata ad Amoako Boafo, artista ghanese affermatosi a livello internazionale per i suoi ritratti. La sua pittura mette al centro le persone e la loro individualità, attraverso colori intensi, composizioni riconoscibili e una particolare attenzione alla rappresentazione della pelle e dei volti. L’esposizione crea un confronto fra arte contemporanea e architettura rinascimentale, valorizzando gli ambienti storici del museo veneziano. Il percorso permette di conoscere una delle voci più interessanti della pittura figurativa attuale. Per gli orari aggiornati e le modalità d’ingresso è disponibile la scheda ufficiale del Ministero della Cultura.

Informazioni: Ministero della Cultura

Provincia di Belluno

Feltre – Giuseppe Segusini, oltre cento opere alla Galleria Rizzarda

La Galleria d’Arte Moderna Carlo Rizzarda di Feltre ospita “L’architettura svelata. Giuseppe Segusini, disegni, progetti e visioni dell’800”, mostra dedicata a uno dei protagonisti dell’architettura veneta del XIX secolo. In occasione dei 150 anni dalla sua morte, l’esposizione presenta oltre cento opere fra disegni, progetti architettonici, dipinti e sculture, molte delle quali poco conosciute. Il percorso ricostruisce l’attività di Segusini fra Feltre, Belluno e Venezia, approfondendo tanto le opere realizzate quanto le idee rimaste sulla carta. La mostra è visitabile dall’11 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027. Orari: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Sede in via Paradiso 8.

Informazioni: Visit Feltre

Mel – Percezione, Illusione, Struttura: arte cinetica a Palazzo delle Contesse

Palazzo delle Contesse di Mel, nel comune di Borgo Valbelluna, ospita “Percezione – Illusione – Struttura”, mostra dedicata all’arte cinetica e alle sperimentazioni ottiche. Protagoniste le opere di Edoer Agostini, Franco Costalonga, Nadia Costantini e Celestino Facchin, che attraverso colori, geometrie, superfici e movimento mettono in discussione la percezione dello spettatore. Il percorso trasforma gli spazi del palazzo in un ambiente di ricerca visiva, nel quale il rapporto fra luce e materia diventa parte dell’esperienza artistica. La mostra è aperta dal 17 ottobre al 29 novembre 2026. Orari: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30. Ingresso libero.

Informazioni: Comune di Borgo Valbelluna

Feltre – Un viaggio fotografico nelle Dolomiti, apre la mostra di Alessandra Masi

Il Fondaco delle Biade di Feltre accoglie “Un viaggio fotografico nelle Dolomiti”, esposizione dedicata alle immagini di Alessandra Masi. Il progetto propone un itinerario visivo nel paesaggio dolomitico, raccontando il rapporto fra montagne, luce, ambiente naturale e sguardo fotografico. Le fotografie offrono l’occasione di osservare le forme e le atmosfere di un territorio che continua a ispirare artisti e appassionati di fotografia. La mostra viene inaugurata sabato 21 novembre alle 18 e rimarrà aperta fino al 20 dicembre 2026. Per il weekend l’appuntamento principale è quindi l’apertura di sabato, seguita dalla possibilità di visita domenica 22. Orario domenicale: dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso libero.

Informazioni: Fondaco Feltre

Provincia di Rovigo

Rovigo – Man Ray, circa 300 opere del maestro surrealista a Palazzo Roverella

Palazzo Roverella presenta “Man Ray. Il maestro del Surrealismo”, grande mostra dedicata a uno degli artisti più innovativi del Novecento. Il percorso comprende circa trecento opere e documenti che raccontano le sperimentazioni condotte fra New York e Parigi, dove Man Ray sviluppò un linguaggio capace di rivoluzionare la fotografia. Immagini, ritratti, invenzioni visive e materiali documentari ricostruiscono il rapporto dell’artista con il Dadaismo, il Surrealismo e le avanguardie del suo tempo. La mostra è organizzata in otto sezioni e rimane aperta dal 13 novembre 2026 al 31 gennaio 2027. Orari: venerdì dalle 9 alle 19; sabato e domenica dalle 9 alle 20. Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura.

Informazioni: Palazzo Roverella

Rovigo e Lendinara – Cronache delle Acque, la storia del Polesine attraverso i fiumi

La mostra “Cronache delle Acque. Uomini e fiumi tra mito e storia” propone un percorso storico e documentario dedicato al rapporto fra le comunità e i corsi d’acqua. Attraverso mappe antiche, fotografie, libri e testimonianze, l’esposizione ricostruisce le trasformazioni del paesaggio polesano, dalle bonifiche alle grandi alluvioni. Il progetto è distribuito fra la Cittadella della Cultura di Lendinara e il Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo. Visitabile dal 16 ottobre al 19 dicembre 2026. Orari: a Lendinara venerdì 9.30-13 e 15-18, sabato 9-13; a Rovigo venerdì, sabato e domenica 10-13 e 15-18. Venerdì 20 novembre alle 18 è previsto anche un appuntamento cinematografico al Museo dei Grandi Fiumi.

Informazioni: Regione del Veneto

Rovigo – Luci, la memoria ed il sogno: personale di Maura Mattiolo alla Gran Guardia

La Sala della Gran Guardia di Rovigo, in via Cesare Battisti 8, ospita dal 21 al 30 novembre “Luci – la memoria ed il sogno”, personale di pittura dell’artista Maura Mattiolo. La mostra presenta una ricerca astratta incentrata sulla luce, sui suoi riflessi e sulla capacità delle immagini di evocare ricordi ed emozioni. I paesaggi osservati dall’artista vengono trasformati in composizioni nelle quali le forme si dissolvono, lasciando allo spettatore il compito di ricostruire suggestioni e significati. L’iniziativa è organizzata dal Centro Ricerche Toni Destro con il patrocinio del Comune di Rovigo. Inaugurazione: sabato 21 novembre alle 16. Orari: sabato e domenica dalle 10 alle 19, con possibilità di incontrare l’artista.

Informazioni: Sito dell’artista Maura Mattiolo