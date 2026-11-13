Cinema a 4 euro a Vicenza e provincia: sette film in programma martedì 17 novembre. Tutti gli orari e le sale

Torna martedì 17 novembre l’iniziativa “I Martedì al Cinema della Regione del Veneto”, che permette di assistere a una selezione di film nelle sale aderenti pagando un biglietto di soli 4 euro. A Vicenza e provincia sono cinque i cinema coinvolti, con sette titoli complessivi tra nuove uscite, documentari, commedie, film premiati nei festival internazionali e grandi classici.

Si tratta del terzo dei quattro appuntamenti previsti per novembre, con l’ultima giornata in programma martedì 24. L’iniziativa è promossa dalla Regione del Veneto in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione Interregionale Triveneta AGIS.

L’obiettivo è sostenere le sale cinematografiche del territorio e favorire la conoscenza di opere di qualità, valorizzando il cinema come occasione di incontro e partecipazione culturale.

Il programma di martedì 17 novembre: film, cinema e orari

Vicenza – Cinema Odeon

Ore 15.30, 18.15 e 20.45 – “La Gradiva” (Francia, Italia, 2026), regia di Marine Atlan.

Opera prima premiata con il Grand Prix della Semaine de la Critique al Festival di Cannes 2026. Un gruppo di studenti liceali visita Pompei, entrando in contatto con le rovine e le testimonianze delle vittime dell’eruzione del Vesuvio. L’incontro tra la vitalità dei ragazzi e un mondo cristallizzato nel passato fa emergere emozioni e desideri destinati a cambiare profondamente le loro vite.

La proiezione delle 20.45 sarà introdotta da Denis Lotti dell’Università di Verona.

Vicenza – Cinema Spazio Roma

Quattro i film proposti nel corso della giornata.

Ore 15.00 – “La storia infinita” (Germania Ovest, USA, 1984), regia di Wolfgang Petersen.

Torna sul grande schermo, in versione rimasterizzata, il celebre film tratto dal romanzo di Michael Ende. Il giovane Bastian, cercando rifugio in una libreria per sfuggire alle prepotenze di alcuni compagni, scopre un libro misterioso che lo trasporta nel regno fantastico di Fantàsia. Il mondo immaginario è minacciato dal Nulla, una forza oscura che cancella ogni cosa. Toccherà al guerriero Atreyu cercare una cura per l’Imperatrice Bambina e tentare di salvare il regno.

Ore 15.00 – “Un weekend artificiale” (Italia, 2026), regia di Leonardo Pieraccioni.

La nuova commedia racconta la storia di Leonardo, parrucchiere fiorentino invitato insieme ad altri sei sconosciuti a trascorrere un fine settimana in una villa di lusso. I partecipanti dovranno scoprire chi, tra loro, è in realtà un umanoide creato con l’intelligenza artificiale. Tra sospetti, equivoci, emozioni e situazioni imprevedibili, l’esperimento finirà per mettere alla prova i rapporti umani e la capacità di distinguere ciò che è autentico da ciò che è artificiale.

Ore 15.00, 17.10 e 19.20 – “Wild Horse Nine” (Regno Unito, USA, 2026), regia di Martin McDonagh.

Il film, premiato con la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile all’83ª Mostra del Cinema di Venezia, è ambientato poco prima del colpo di Stato cileno del 1973. Due agenti della CIA, Chris e Lee, vengono inviati dal loro superiore MJ sull’Isola di Pasqua. Tra le celebri statue dell’isola e i segreti del passato, i due si ritrovano coinvolti in una vicenda segnata da cospirazioni e tensioni personali. L’incontro di Chris con due giovani studentesse ribelli contribuirà a rendere ancora più imprevedibile la missione.

Ore 19.00 – “Se domani non torno” (Italia, 2026), regia di Paola Randi.

Il film è liberamente ispirato al libro “Cara Giulia” di Gino Cecchettin e Marco Franzoso e racconta la vicenda di Giulia Cecchettin. Al centro della storia c’è una famiglia come tante: il padre Gino e i tre figli, Davide, Elena e Giulia. Davide frequenta il liceo, Elena studia all’estero e Giulia sta per laurearsi. L’11 novembre 2023 la scomparsa della giovane sconvolge per sempre la loro esistenza. Il racconto ripercorre il dolore di una famiglia e la scelta di trasformare una tragedia privata in un impegno pubblico contro la violenza sulle donne, affinché vicende simili non si ripetano.

Bassano del Grappa – Multisala Metropolis

Ore 17.30 e 19.55 – “L’estranea” (Italia, 2026), regia di Paolo Strippoli.

Una donna si presenta inaspettatamente a casa della figlia, decisa a rivelarle un segreto che riguarda l’intera famiglia. Molti anni prima era stato stretto un patto con una figura misteriosa, un’estranea il cui ruolo torna improvvisamente a pesare sul presente. La rivelazione riporta alla luce una vicenda rimasta nascosta troppo a lungo, con conseguenze inquietanti per tutti i protagonisti.

Dueville – Cinema Busnelli

Ore 15.30 e 20.45 – “Anguane, le voci dell’acqua” (Italia, 2026), regia di Giovanni Pellegrini.

Il documentario, presentato al Festival Cinemambiente di Torino, propone un viaggio ideale dalle Dolomiti alla Laguna di Venezia, seguendo la performer Maria Roveran alla ricerca delle Anguane, creature leggendarie considerate custodi delle acque.

Il film attraversa sorgenti, fiumi, cascate e grotte, intrecciando racconti popolari, natura e questioni ambientali contemporanee. Il mito diventa uno strumento per riflettere sul rapporto dell’uomo con l’acqua, sul paesaggio e sulla necessità di tutelare le risorse naturali. Un’opera corale che unisce suggestioni poetiche, tradizioni e attenzione al territorio.

Marano Vicentino – Multisala Starplex

Ore 18.40 – “Wild Horse Nine” (Regno Unito, USA, 2026), regia di Martin McDonagh.

Il film premiato alla Mostra del Cinema di Venezia viene proposto anche al pubblico dell’Alto Vicentino. La storia segue due agenti della CIA inviati sull’Isola di Pasqua alla vigilia del golpe cileno del 1973, tra intrighi internazionali, ricordi del passato e incontri destinati a cambiare il corso della missione.

Biglietti a 4 euro: cosa sapere prima di andare al cinema

Il prezzo promozionale è di 4 euro per le proiezioni che aderiscono all’iniziativa. Nel caso dei cinema multisala è necessario verificare preventivamente quali spettacoli prevedano la tariffa agevolata.

La possibilità di prenotare i posti è stabilita autonomamente dai gestori delle singole sale. È quindi consigliabile consultare la programmazione aggiornata o contattare direttamente il cinema prima di recarsi alla proiezione.

Il calendario dei film viene aggiornato settimanalmente attraverso il sito www.agistriveneto.it e la pagina Facebook @agis.trevenezie.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Unione Interregionale Triveneta AGIS, telefonando allo 049 8750851 oppure scrivendo a agis3ve@agistriveneto.it.

L’iniziativa proseguirà con l’ultimo appuntamento di novembre martedì 24, confermando l’impegno della Regione del Veneto nel promuovere il cinema di qualità e nel sostenere le sale cinematografiche come luoghi di cultura e aggregazione.