Veneto – Schianto contro un grosso albero: 25enne estratto dall’auto e portato in elicottero in ospedale

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 13 novembre, a Trecenta, in provincia di Rovigo. Un giovane di 25 anni è rimasto ferito dopo essere uscito di strada con la propria automobile, terminando la corsa contro un grosso albero lungo la strada provinciale 11.

L’allarme è scattato poco dopo le 13, quando sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castelmassa, insieme al personale sanitario del Suem 118.

L’impatto ha reso necessario l’intervento dei pompieri per liberare il conducente dall’abitacolo della vettura. I soccorritori hanno lavorato in collaborazione con il personale sanitario per estrarre il 25enne e consentire le prime cure.

Le condizioni del giovane hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, con il quale il ferito è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle sue condizioni cliniche.

Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale, incaricati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le cause dell’uscita di strada.

I Vigili del Fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza dell’automobile e dell’area interessata dallo schianto. Restano da chiarire le circostanze che hanno portato il 25enne a perdere il controllo del veicolo.