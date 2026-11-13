Amore, possesso e vendetta: Andrea Pennacchi riporta Ruzante sul palco di Vicenza

Il 17 e 18 novembre il Teatro Comunale inaugura la Stagione di Prosa con “Predatori di pianura”, diretto da Gabriele Vacis. Una storia del Cinquecento che parla ancora al presente, tra gelosia, violenza sulle donne e desiderio di riscatto. Sul palco anche Chiara Antenucci e Leonardo Capaldi.

Una storia di amore trasformato in possesso, tradimenti e vendetta, scritta cinquecento anni fa ma capace di raccontare inquietanti aspetti della società contemporanea. Andrea Pennacchi torna al Teatro Comunale di Vicenza martedì 17 e mercoledì 18 novembre, alle 20.45, con “Predatori di pianura”, spettacolo diretto da Gabriele Vacis che inaugura la Stagione di Prosa in Sala Maggiore.

La rappresentazione, alle prime tappe della tournée, propone una rilettura di “Bilora”, conosciuto anche come “Secondo Dialogo”, di Angelo Beolco, detto Ruzante, grande drammaturgo padovano del Cinquecento. Un autore che Dario Fo definì «il nostro Shakespeare» e che continua a sorprendere per la modernità dei suoi personaggi.

Al centro della vicenda c’è Bilora, un uomo povero, violento e incapace di accettare la libertà della donna che considera una sua proprietà. Convinto che un uomo ricco gliel’abbia sottratta, raggiunge Venezia per riprendersela. Quello che lui chiama amore rivela progressivamente il suo volto più oscuro, tra gelosia, sopraffazione e desiderio di vendetta.

Una tragedia popolare che alterna situazioni grottesche, ironia amara e momenti drammatici, portando il pubblico a confrontarsi con comportamenti e conflitti ancora riconoscibili nella società di oggi.

Accanto a Pennacchi recitano i giovani Chiara Antenucci e Leonardo Capaldi. L’allestimento è firmato da Roberto Tarasco, con Lorenzo Tombesi assistente alla regia. La produzione è di Gli Ipocriti Melina Balsamo e Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale.

Particolare attenzione è riservata alla lingua. Lo spettacolo, della durata di un’ora e venti minuti, mescola italiano, dialetto contemporaneo e pavano, l’antica parlata del territorio padovano utilizzata da Ruzante. Una lingua oggi difficilmente comprensibile, ma della quale Vacis vuole recuperare musicalità, ritmo e forza espressiva, rendendola accessibile anche agli spettatori contemporanei.

«È una storia di predatori, di gente di pianura che va a vendicarsi», spiega Roberto Tarasco, descrivendo una rappresentazione capace di essere contemporaneamente ironica, commovente e spietata.

Prima dello spettacolo, in entrambe le serate, alle 20, il Ridotto del Teatro Comunale ospiterà un incontro introduttivo con Caterina Barone, critica teatrale ed ex docente dell’Università di Padova. L’approfondimento sarà dedicato all’opera di Ruzante e ai temi della violenza, dell’emancipazione femminile e delle relazioni di potere.

Nel foyer sarà inoltre disponibile “Elogio dell’Osteria”, l’ultimo libro di Andrea Pennacchi, pubblicato da People.

“Predatori di pianura” apre una stagione composta da sette spettacoli, ciascuno proposto in doppia data, in programma fino ad aprile 2027 con la consulenza artistica di Ilaria Molena dello staff del Teatro Comunale.

Biglietti, prezzi e informazioni

Per entrambe le rappresentazioni rimangono pochissimi posti disponibili. Il biglietto intero costa 30 euro, il ridotto over 65 è di 25 euro, mentre gli under 30 e gli spettatori delle ultime file, dalla T alla Y, pagano 15 euro.

È prevista una tariffa speciale di 10 euro per gli studenti universitari regolarmente iscritti agli Atenei di Vicenza, Verona, Padova e Venezia. Sono accettate anche la Carta del Docente e le Carte della Cultura.

I biglietti si acquistano sul sito www.tcvi.it, alla biglietteria del Teatro Comunale in viale Mazzini 39, aperta dal martedì al sabato dalle 15 alle 18.15, oppure telefonicamente allo 0444 324442, dalle 16 alle 18 nei giorni di apertura. La biglietteria apre anche un’ora prima degli spettacoli.

Gli abbonamenti alla Stagione di Prosa, composta da sette titoli, rimangono disponibili fino al 18 novembre. In vendita anche i Carnet Danza-Prosa, con due spettacoli di danza e due di prosa a scelta, e gli abbonamenti natalizi.

La stagione artistica è sostenuta da Comune di Vicenza, Regione Veneto, Fondazione Cariverona e Intesa Sanpaolo, con il contributo di numerose aziende, istituzioni e sostenitori privati del Teatro Comunale.