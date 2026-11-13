Nuovo Codice della strada, rivoluzione nelle rotatorie: cambia la precedenza e arrivano nuove multe. Ecco da quando

Una delle novità più importanti del nuovo Codice della strada riguarda le rotatorie: chi si trova già all’interno della rotonda avrà la precedenza rispetto ai veicoli in ingresso, anche quando manca il cartello di «Dare precedenza». Una modifica destinata a cambiare le abitudini di milioni di automobilisti, eliminando una delle situazioni che oggi possono creare maggiore confusione agli incroci.

La novità è contenuta nella riforma approvata in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre 2026 e attualmente all’esame del Parlamento. Il testo prevede anche nuove sanzioni, modifiche alle regole per motociclisti, ciclisti e monopattini, multe rimodulate e procedure più semplici per gli automobilisti.

Attenzione, però: le nuove regole non sono ancora in vigore. Il calendario della riforma indica il 1° gennaio 2028 come prima data prevista per la loro applicazione, ma il termine potrebbe slittare e non è ancora definitivo. Il Consiglio di Stato ha infatti chiesto chiarimenti al Governo, sospendendo l’espressione del proprio parere.

Rotatorie, cosa cambia rispetto alle regole attuali

La novità principale riguarda la precedenza agli incroci circolari. Per comprendere la differenza è necessario distinguere due situazioni.

Rotatoria con il cartello «Dare precedenza»

È la situazione più frequente sulle strade italiane. All’ingresso della rotonda è presente il triangolo rovesciato che obbliga gli automobilisti in arrivo a dare la precedenza ai veicoli già presenti nell’anello.

In questo caso non cambierà sostanzialmente nulla: chi entra dovrà continuare a rallentare e attendere il passaggio degli altri mezzi.

Rotatoria senza il cartello «Dare precedenza»

È qui che scatterà la novità più importante.

Oggi, quando manca una segnaletica specifica, si applica l’articolo 145 del Codice della strada, che prevede la precedenza ai veicoli provenienti da destra.

Di conseguenza, nelle rotatorie percorse in senso antiorario, il veicolo in ingresso può avere la precedenza su quello già presente nell’anello.

Con la nuova normativa il principio sarà invertito: chi sta già percorrendo la rotatoria avrà la precedenza su chi vuole immettersi, salvo che la segnaletica disponga diversamente.

Non sarà quindi più necessario trovare il triangolo di «Dare precedenza» all’ingresso per attribuire automaticamente la priorità alle automobili già nella rotonda.

L’obiettivo è uniformare il comportamento degli automobilisti, riducendo le incertezze e migliorando la fluidità del traffico.

Un esempio pratico: chi passa per primo?

Immaginiamo due automobili che si avvicinano allo stesso punto di una rotatoria priva di segnali sulla precedenza.

La prima sta già percorrendo l’anello, mentre la seconda arriva da una strada laterale.

Con le norme attuali, se le traiettorie si incrociano, chi è già nella rotatoria deve dare la precedenza all’automobilista che arriva da destra.

Quando sarà applicabile la nuova disposizione, accadrà il contrario: il veicolo in ingresso dovrà attendere il passaggio di quello che si trova già nella rotonda.

Resteranno valide le indicazioni dei cartelli stradali. In presenza di uno STOP, per esempio, il conducente dovrà comunque fermarsi prima di immettersi.

Il cartello blu circolare con le frecce bianche, invece, indica soltanto il senso obbligatorio di percorrenza della rotatoria e non stabilisce, da solo, il diritto di precedenza.

Multe nelle rotatorie: cosa si rischia oggi e quanto si pagherà

La riforma interviene anche sulle sanzioni per chi non rispetta le regole di precedenza.

Attualmente, l’articolo 145 prevede una multa da 167 a 665 euro per le violazioni delle disposizioni sulla precedenza. La violazione della precedenza generale comporta normalmente anche la decurtazione di 5 punti dalla patente.

Nel caso del mancato rispetto del segnale di STOP, i punti persi sono invece 6.

Esistono inoltre conseguenze più pesanti per chi commette ripetutamente queste infrazioni: quando vengono accertate almeno due violazioni dell’articolo 145 nell’arco di due anni, alla seconda infrazione consegue anche la sospensione della patente da uno a tre mesi.

Lo schema del nuovo Codice introduce una disciplina specifica per le rotatorie.

La nuova sanzione prevista per chi non rispetta la precedenza nelle rotonde sarà da 80 a 320 euro, con la decurtazione di 2 punti dalla patente.

Anche i cambi di corsia effettuati senza rispettare la precedenza prevista dalla nuova disciplina potranno comportare una multa da 80 a 320 euro e la perdita di 2 punti.

Per altre violazioni delle regole generali di precedenza, invece, la bozza prevede sanzioni da 170 a 680 euro e una decurtazione di 5 punti. Per lo STOP non rispettato saranno previsti 6 punti in meno.

Gli importi fanno riferimento allo schema attualmente in discussione e potranno subire modifiche prima dell’approvazione definitiva.

Rotatorie a due corsie: vietato tagliare la strada per uscire

Un’altra questione riguarda le rotatorie con più corsie, particolarmente diffuse sulle strade ad alto traffico.

Uno degli errori più frequenti consiste nell’affrontare la rotonda nella corsia interna e spostarsi improvvisamente verso l’uscita, attraversando la corsia esterna senza controllare la presenza di altri veicoli.

Il nuovo Codice ribadisce che il conducente che intende cambiare corsia deve dare la precedenza ai mezzi che stanno già occupando quella verso la quale vuole spostarsi.

Questo significa che un automobilista nella corsia interna non può tagliare la strada a un veicolo che percorre la corsia esterna.

Prima della manovra bisogna controllare gli specchietti, verificare gli angoli ciechi, segnalare lo spostamento e procedere soltanto quando la corsia è libera.

Si tratta di precauzioni già necessarie con la normativa attuale e che rimarranno fondamentali anche dopo la riforma.

La bozza introduce inoltre indicazioni specifiche sul posizionamento nelle rotatorie: chi deve imboccare la prima uscita dovrà mantenersi vicino al margine destro, mentre chi deve utilizzare un’uscita successiva dovrà orientarsi verso l’isola centrale e, nelle rotatorie con più corsie, servirsi di norma di quella più interna, rispettando sempre la segnaletica e le condizioni del traffico.

Frecce nelle rotatorie: come bisogna comportarsi

L’utilizzo degli indicatori di direzione resta essenziale per evitare incidenti.

Nelle rotatorie a una corsia, le indicazioni ministeriali per gli esami di guida prevedono che chi deve imboccare la prima uscita attivi la freccia destra già in avvicinamento.

Chi invece deve utilizzare un’uscita successiva può entrare senza attivare la freccia sinistra, ma deve segnalare per tempo la propria intenzione di uscire, inserendo l’indicatore destro dopo aver superato l’uscita precedente a quella desiderata.

Nelle rotatorie con più corsie, ogni spostamento laterale deve essere segnalato e compiuto senza ostacolare gli altri veicoli.

È fondamentale ricordare che l’attivazione della freccia non attribuisce automaticamente il diritto di cambiare corsia.

Quando entrerà in vigore il nuovo Codice della strada?

Il nuovo Codice della strada non è ancora stato approvato definitivamente e il calendario previsto nella bozza deve essere considerato provvisorio.

Lo schema di decreto legislativo, identificato come Atto del Governo numero 448, è stato approvato in via preliminare il 13 ottobre 2026 e trasmesso al Parlamento il giorno successivo.

La Commissione Trasporti della Camera ha avviato l’esame il 5 novembre, mentre il termine previsto per l’espressione dei pareri parlamentari è fissato al 12 gennaio 2027.

Il testo stabilisce una distinzione importante tra entrata in vigore formale e applicazione effettiva delle nuove disposizioni.

Il calendario previsto è il seguente:

13 ottobre 2026: approvazione preliminare del Consiglio dei ministri, già avvenuta.

approvazione preliminare del Consiglio dei ministri, già avvenuta. 12 gennaio 2027: termine previsto per i pareri parlamentari.

termine previsto per i pareri parlamentari. 1° aprile 2027: data prevista per l’entrata in vigore formale del nuovo Codice.

data prevista per l’entrata in vigore formale del nuovo Codice. 1° gennaio 2028: prima data prevista per l’effettiva applicazione delle nuove disposizioni, comprese quelle sulle rotatorie, purché siano trascorsi almeno 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo.

prima data prevista per l’effettiva applicazione delle nuove disposizioni, comprese quelle sulle rotatorie, purché siano trascorsi almeno 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo. 1° aprile 2028: possibile successivo termine di applicazione, se previsto dai tempi di adozione del regolamento. Ulteriori ritardi potrebbero rendere necessario un nuovo intervento normativo.

Il calendario ha però incontrato una prima difficoltà.

Con un parere interlocutorio del 6 novembre 2026, il Consiglio di Stato ha sospeso l’espressione del proprio giudizio sullo schema di riforma, chiedendo al Governo ulteriori chiarimenti e integrazioni.

Tra le questioni sollevate figurano proprio le tempistiche di applicazione del nuovo Codice, che secondo i giudici amministrativi non risultano sufficientemente certe.

Sono stati inoltre richiesti ulteriori passaggi procedurali, compresi i pareri della Conferenza unificata e del Garante per la protezione dei dati personali.

Il Governo ha tempo fino al 25 novembre 2026 per integrare la documentazione richiesta.

Non si tratta di una bocciatura definitiva della riforma, ma di una sospensione dell’iter consultivo in attesa dei chiarimenti.

In sostanza, le nuove regole sulle rotatorie potrebbero diventare operative dal 2028, ma la data esatta sarà definita soltanto dopo il completamento dell’iter normativo.

Fino ad allora gli automobilisti dovranno continuare a rispettare le norme attualmente vigenti.

Le altre novità: assicurazione, multe, documenti e motociclette

La riforma non riguarda soltanto la precedenza nelle rotatorie, ma introduce numerose modifiche che interesseranno milioni di conducenti.

Multe rimodulate, con diversi importi ridotti

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha previsto una revisione generale delle sanzioni, con una riduzione complessiva stimata di circa il 7%.

Molti importi saranno arrotondati verso il basso: le multe minime attualmente pari a 26 e 42 euro scenderanno rispettivamente a 25 e 40 euro, mentre quelle di 83 e 87 euro passeranno a 80 euro.

Per i comportamenti considerati più pericolosi sono invece previsti aumenti.

Assicurazione auto: multe più elevate

Per chi circola senza copertura assicurativa la sanzione minima prevista passerà da 866 a 1.000 euro.

La riforma prevede inoltre un divieto di circolazione a tempo indeterminato per i veicoli privi di assicurazione, secondo le nuove disposizioni.

Anche i mezzi con targa straniera che circolano in Italia per più di 30 giorni dovranno rispettare gli obblighi assicurativi previsti dalle norme italiane.

Multe notificate entro 45 giorni

Una modifica importante riguarda i verbali relativi alle infrazioni accertate a distanza, senza contestazione immediata.

Per i Comuni il termine di notifica dovrebbe scendere dagli attuali 90 giorni a 45 giorni.

L’obiettivo è permettere agli automobilisti di conoscere più rapidamente le infrazioni contestate.

Patente e libretto: meno documenti cartacei

Il nuovo Codice prevede il superamento dell’obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e circolazione quando gli agenti possono verificarli attraverso le banche dati telematiche.

Una semplificazione che dovrebbe rendere più veloci i controlli stradali.

Motociclisti: possibile accesso alle corsie di emergenza

Tra le novità compare la possibilità per i motociclisti di utilizzare la corsia di emergenza autostradale in caso di incidenti o rallentamenti, nelle condizioni previste dalla nuova normativa.

La riforma contempla anche interventi per migliorare la sicurezza dei motociclisti, tra cui l’installazione di barriere stradali specifiche.

Biciclette a propulsione: casco e contrassegno

Il nuovo testo introduce l’obbligo di casco e contrassegno per specifiche categorie di cicli a propulsione, come alcuni mezzi utilizzati per le consegne a domicilio.

Non si tratta di un obbligo generalizzato per tutte le comuni biciclette a pedalata assistita.

Monopattini: più tutela per i pedoni

La riforma introduce una specifica sanzione per chi circola con un monopattino elettrico creando intralcio o pericolo per i pedoni.

La multa prevista va da 40 a 160 euro.

La stessa fascia sanzionatoria interessa determinate violazioni legate alla circolazione sui marciapiedi.

Contrassegni disabili riconosciuti in tutta Italia

Tutti i Comuni dovranno aderire alla piattaforma nazionale del Contrassegno unificato disabili europeo.

Questo dovrebbe rendere più semplice il riconoscimento dei permessi anche fuori dal Comune di residenza.

Minicar modificate: sanzioni più severe

Per i quadricicli leggeri modificati nelle caratteristiche tecniche, anche per superare il limite di velocità consentito, la riforma prevede un ulteriore provvedimento.

Oltre alla multa e all’immobilizzazione del mezzo, potrà essere disposto il divieto di marcia per 30 giorni.

Targhe personalizzate

Il nuovo Codice apre alla possibilità di richiedere targhe con combinazioni alfanumeriche personalizzate, secondo le modalità che saranno definite dalle disposizioni attuative.

Autisti professionali fino a 70 anni

Per il trasporto professionale con le patenti del gruppo 2, tra cui quelle per camion e autobus, il limite di età previsto per determinate attività passerà da 68 a 70 anni, con controlli biennali.

Restano invece escluse dal testo approvato in via preliminare due proposte inizialmente discusse: la possibilità di conseguire la patente B a 17 anni e l’introduzione di specifiche multe per i pedoni che utilizzano lo smartphone mentre attraversano la strada.

Cosa devono fare gli automobilisti oggi

In attesa dell’approvazione definitiva della riforma, le regole sulle rotatorie rimangono quelle attuali.

Chi si avvicina a una rotonda deve innanzitutto controllare la segnaletica.

Se è presente il cartello «Dare precedenza», deve lasciare passare chi si trova già all’interno dell’anello. Se è presente uno STOP, deve fermarsi e dare la precedenza.

Se invece non sono presenti segnali che regolano la priorità, continua a valere la precedenza a destra.

Bisogna inoltre prestare attenzione ai cambi di corsia, utilizzare correttamente gli indicatori di direzione e non attraversare improvvisamente le corsie per raggiungere un’uscita.

La futura riforma punta a rendere più semplici e uniformi le regole di circolazione, soprattutto nelle rotatorie prive di una segnaletica specifica.

Il cambiamento, tuttavia, non è ancora operativo. Applicare anticipatamente la nuova precedenza, ignorando le norme attuali, potrebbe comportare multe, perdita di punti e responsabilità in caso di incidente.