Il limone fiscale: quando la politica ha bisogno di soldi

Umberto Baldo

C’è una vecchia massima della sinistra estrema che sembra aver conquistato definitivamente la politica italiana: “i soldi si prendono dove ci sono”.

Una filosofia economica semplice, quasi elementare.

Non richiede grandi studi, non obbliga a ripensare la spesa pubblica, non impone di affrontare le inefficienze dello Stato, e soprattutto non costringe a spiegare agli elettori perché le promesse elettorali non si possono mantenere tutte.

Basta individuare qualcuno che guadagni, possibilmente parecchio, e presentargli il conto.

Anche in questa Finanziaria 2027 il conto è toccato alle Banche.

Ma attenzione: non è soltanto una questione bancaria.

È una questione che riguarda il modo in cui la politica italiana, indipendentemente dal colore di chi governa, concepisce il rapporto fra Stato, impresa e ricchezza privata.

L’Associazione Bancaria Italiana, nell’audizione parlamentare sulla legge di Bilancio, ha presentato un conto piuttosto salato: secondo i suoi calcoli, le misure fiscali delle ultime tre manovre, dal 2025 al 2027, comporteranno per il settore un aggravio complessivo di circa 22 miliardi di euro. Quindici miliardi riconducibili alle precedenti manovre, ed altri sette previsti dalle nuove disposizioni.

Non stiamo parlando di una piccola mancia. E soprattutto non si tratta soltanto di aumentare le imposte sugli utili.

Ci sono maggiori prelievi, limitazioni alla deducibilità di costi ordinari, rinvii di deduzioni fiscali, ed interventi sui crediti d’imposta del Superbonus.

Quest’ultima proposta merita a mio avviso un’attenzione particolare.

La misura riguarderebbe le quote di crediti fiscali derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura per lavori Superbonus effettuati nel 2023, che sarebbero state interamente utilizzabili in compensazione nel 2027.

Si tratta di circa 20,5 miliardi di euro di crediti. Con la nuova disposizione, soltanto poco più di 2 miliardi resterebbero compensabili nel 2027, mentre la parte restante verrebbe distribuita in dieci rate annuali fino al 2036.

L’ABI parla di una sorta di “ristrutturazione forzosa” di un debito dello Stato.

Ha sollevato anche questioni di legittimità costituzionale, richiamando il principio secondo cui non si dovrebbero modificare le condizioni economiche sulle quali le imprese hanno già assunto le proprie decisioni.

Sarà eventualmente la Corte Costituzionale a pronunciarsi.

Ma il problema della certezza del diritto rimane.

Perché se lo Stato può cambiare le regole quando il conto diventa scomodo, quale fiducia può chiedere a chi investe?

C’è poi un altro capitolo, quello della Tobin tax, l’imposta sulle transazioni finanziarie.

Qui siamo davanti ad un’altra scelta che merita qualche riflessione, soprattutto perché arriva da un Governo che dichiara di voler favorire il risparmio, gli investimenti, e lo sviluppo del mercato dei capitali italiano.

La Tobin tax sulle azioni quotate è stata raddoppiata nel 2026, e la legge di Bilancio 2027 propone un ulteriore raddoppio.

Facciamo un esempio, così ci capiamo meglio.

Un risparmiatore che nel 2025 acquistava 10.000 euro di azioni di una società italiana soggetta all’imposta pagava 10 euro di Tobin tax.

Nel 2026 ne ha pagato 20. Se la nuova disposizione sarà approvata, dal 2027 ne pagherà 40.

Non è certamente una cifra che manda in rovina un investitore, ma il problema non è soltanto quanto si paga. È il principio che sta dietro alla misura.

Tanto per fare un solo esempio, pensate che acquistando 10.000 euro di azioni Leonardo si paga l’imposta italiana, mentre acquistando la stessa cifra di azioni Campari, società con sede legale nei Paesi Bassi, la Tobin tax italiana non si applica, anche se l’acquisto avviene alla Borsa di Milano.

Il motivo è che l’imposta segue la sede legale della società che emette le azioni, non il luogo in cui vengono negoziate.

Ecco il paradosso: lo Stato italiano dichiara di voler attirare capitali verso le proprie imprese, ma rende fiscalmente più costoso investire proprio in una parte delle società italiane quotate, guarda caso quelle con la sede legale entro i “patrii confini”. Alla faccia “deeeaaa Naaaazzzziooone”.

Gli effetti potrebbero andare oltre il singolo risparmiatore.

I grandi investitori internazionali potrebbero ridurre l’esposizione verso il mercato italiano, gli scambi potrebbero diventare meno vivaci, e le imprese potrebbero incontrare maggiori difficoltà nel raccogliere capitali.

Anche i fondi d’investimento potrebbero trasferire parte di questi costi sui sottoscrittori.

Non è detto che questi effetti si verifichino tutti, né che siano automatici.

Ma sono rischi segnalati dagli operatori finanziari e dagli esperti del settore.

E soprattutto c’è una disposizione fiscale che può rendere meno conveniente per un’azienda mantenere la sede legale in Italia.

Non proprio il modo più intelligente per convincere le imprese a restare.

Ma torniamo al punto che mi interessa maggiormente.

Non ho alcuna intenzione di trasformarmi nell’avvocato difensore dei banchieri.

Le Banche devono pagare le imposte come tutti, devono rispettare le regole, e non hanno diritto a trattamenti di favore.

Il problema nasce quando la tassazione diventa una specie di prelievo selettivo, ripetuto nel tempo, che finisce per colpire sempre gli stessi settori perché considerati particolarmente redditizi o politicamente poco difesi.

E qui arriviamo alla considerazione più interessante.

La formula «i soldi si vanno a prendere dove ci sono» è stata per anni una delle bandiere della sinistra più radicale.

Una concezione della fiscalità che vede nella ricchezza altrui una riserva alla quale attingere ogni volta che lo Stato ha bisogno di risorse.

Ma, a quanto pare, non è necessario essere di sinistra per innamorarsene.

La destra, che pure ha costruito buona parte della propria identità sulla difesa dell’impresa, della proprietà privata e della libertà economica, quando deve far quadrare i conti sembra talvolta scoprire le virtù di quella stessa filosofia.

Cambiano le categorie da proteggere, cambiano quelle da tassare, cambiano le promesse elettorali.

Ma il metodo rischia di rimanere identico.

Eppure le Banche non sono un mondo separato dal resto dell’economia. Finanziano famiglie e imprese, raccolgono il risparmio, acquistano titoli di Stato e sostengono gli investimenti.

Indebolire la loro capacità di produrre utili ed investire non significa necessariamente far pagare il conto soltanto agli azionisti.

Le conseguenze possono arrivare anche a chi chiede un finanziamento, a chi vuole investire, ed a chi cerca credito per mandare avanti un’azienda.

Ma c’è un’altra contraddizione che merita di essere sottolineata.

Il ceto medio produttivo dovrebbe rappresentare il naturale punto di riferimento elettorale della destra: imprenditori, artigiani, commercianti, professionisti, lavoratori autonomi e dipendenti che, con il proprio lavoro, tengono in piedi una parte importante dell’economia italiana.

Eppure proprio questo mondo, anno dopo anno, si ritrova a fare i conti con un fisco che ne erode i redditi, con una pressione fiscale che non diminuisce, e con una politica che sembra ricordarsi della sua esistenza soprattutto quando deve trovare nuove entrate.

È una sorta di rapina a rate, senza neppure il vantaggio di sapere in anticipo quanto sarà la prossima rata.

Il fiscal drag, la mancata indicizzazione degli scaglioni IRPEF all’inflazione, il ricorso a prelievi selettivi, e la sostanziale assenza di una politica fiscale strutturale a favore di chi produce reddito, continuano a mortificare proprio coloro che pagano regolarmente le imposte.

Proprio quel ceto medio che la destra dichiara di voler difendere.

Evidentemente, tra dichiararlo e farlo c’è una differenza che qualche volta diventa piuttosto costosa

La questione, dunque, è molto più ampia.

Un Paese non cresce perché lo Stato riesce a trovare ogni anno un nuovo limone da spremere.

Cresce quando crea le condizioni perché le imprese producano ricchezza, investano, assumano e competano sui mercati.

La politica dovrebbe preoccuparsi di allargare la torta, non soltanto di decidere chi deve mangiarne una fetta più piccola.

Perché se l’unica fantasia che rimane ai Governi, di destra o di sinistra, è quella di individuare qualcuno che abbia ancora soldi in cassa, allora non abbiamo un problema di banche.

Abbiamo un problema di politica economica.

E, soprattutto, di idee.

Umberto Baldo

P.S. Una considerazione per il futuro. Se passa il principio che, quando lo Stato ha bisogno di soldi, basta andare a cercarli dove ci sono, attenzione a non illudersi che il prelievo riguardi sempre e soltanto gli altri. Oggi si può cominciare con una patrimoniale sui super ricchi; domani si può passare ai patrimoni un po’ meno ricchi, e dopodomani magari arrivare anche al conto corrente della Siora Maria.

Perché quando la politica scopre che è più facile prelevare ricchezza anziché creare le condizioni per produrla, non sempre è facile capire dove deciderà di fermarsi.