Chiampo investe sui bambini: nasce il nuovo parco giochi inclusivo “Palazzetto Rosso” in via Valnera

CHIAMPO, 11 NOVEMBRE 2026 – Un nuovo spazio dedicato ai bambini, alle famiglie e all’inclusione sta per diventare realtà a

Chiampo. L’Amministrazione comunale ha infatti approvato il progetto per la realizzazione del

nuovo parco giochi inclusivo denominato “Palazzetto Rosso”, che sorgerà nell’area pubblica di via

Valnera, grazie ad un investimento di € 110.000,00 interamente finanziati da Bilancio Comunale.

L’intervento si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione degli spazi pubblici e

rappresenta una scelta concreta a favore della qualità della vita delle famiglie, dell’accessibilità e

della socializzazione. L’obiettivo è creare un luogo sicuro, moderno e accogliente in cui tutti i

bambini possano giocare insieme, senza distinzioni e senza barriere.

Elemento centrale del nuovo parco sarà un grande castello a quattro torri, dotato di percorsi

ludici, scivoli, rampe accessibili e pannelli didattici e sensoriali. Attorno a questa struttura sorgerà

un’area giochi pensata per bambini di diverse fasce d’età e capacità motorie, con attrezzature

innovative e inclusive.

Il progetto prevede inoltre l’installazione di un gioco dedicato alla prima infanzia, un’altalena

inclusiva a due posti con seduta protetta e cintura di sicurezza, giochi a molla e una spettacolare

teleferica lunga 30 metri, destinata a diventare uno degli elementi più attrattivi dell’intera area. A

servizio delle famiglie saranno collocate anche quattro panchine realizzate in plastica riciclata.

L’area interessata dall’intervento avrà una superficie di circa 228 metri quadrati e sarà

dotata di pavimentazioni antitrauma, percorsi accessibili anche a carrozzine e passeggini e una

recinzione perimetrale a tutela della sicurezza dei bambini.

La caratteristica distintiva del “Palazzetto Rosso” sarà la sua piena accessibilità. Il progetto

è stato sviluppato secondo i principi dell’Universal Design, approccio che mira a rendere gli spazi

utilizzabili dal maggior numero possibile di persone, indipendentemente dall’età o dalle abilità

fisiche e cognitive. L’intento è favorire il gioco condiviso e l’inclusione, permettendo a tutti i bambini

di vivere esperienze comuni di divertimento e relazione.

«Abbiamo voluto dedicare particolare attenzione al carattere inclusivo del progetto,

scegliendo attrezzature che permettano esperienze di gioco differenti e favoriscano la

condivisione. Crediamo che gli spazi pubblici debbano essere progettati per essere realmente

accessibili e vissuti da tutti. Investire in un parco di questo tipo significa investire nei bambini, nelle

famiglie e nella qualità della vita delle nostre frazioni», sottolinea il Sindaco Filippo Negro.

Con il nuovo “Palazzetto Rosso”, Chiampo compie un ulteriore passo avanti nella

costruzione di una città sempre più inclusiva, attenta ai bisogni delle famiglie e capace di offrire ai

più piccoli spazi di qualità dove crescere, incontrarsi e giocare insieme.