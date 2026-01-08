Durona Trail, aperte ufficialmente le iscrizioni per la decima edizione

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla 10ª edizione de La Durona Trail che si terrà sabato 23 maggio, un appuntamento ormai immancabile per i runners vicentini e non solo che quest’anno sarà alla decima edizione, con partenza e arrivo dal Comune di Crespadoro. Nel cuore delle Piccole Dolomiti, immersi in una natura spettacolare, si potranno affrontare: la Trail Marathon di 45 km-2600 D+ e la Half Marathon di 21 km e 1100 D+. Queste le quote di iscrizione: fino al 31 gennaio 38 euro per la Marathon e 18 per la Half, dal 1 febbraio al 30 marzo 43 euro e 22 euro, dal 1 al 30 aprile 48 euro e 26 euro, infine per gli ultimi iscritti, dal 1 al 20 maggio, le quote saranno di 52 e 30 euro rispettivamente. Link per le iscrizioni on-line https://iscrizioni.wedosport.net/durona-trail…/Iscrizioni e anche di persona presso Zecchin Sport a Chiampo. Tutte le ulteriori informazioni su www.duronatrail.it





