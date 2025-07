Chiampo – Iniziati i lavori per il nuovo campo in sintetico

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il Comune di Chiampo ha avviato la riqualificazione del campo sportivo di via Milano, recentemente acquisito dalla Parrocchia. Il progetto prevede la sostituzione del vecchio campo in sabbia con un manto in erba sintetica, omologato per partite di calcio fino all’Eccellenza e rugby fino alla Serie C. Previsti anche un sistema avanzato di drenaggio, impianto di irrigazione e illuminazione a LED, per un impianto moderno e sostenibile.

«Un investimento che guarda al futuro, con attenzione a sport, ambiente e comunità», commenta il sindaco Filippo Negro. In programma anche il restyling degli spogliatoi e la sistemazione degli spazi esterni.