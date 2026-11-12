Vicenza, nasconde qualcosa nella cassetta della posta: la polizia entra in casa e trova oltre 150 grammi di eroina

Un movimento sospetto davanti alla cassetta delle lettere della propria abitazione ha attirato l’attenzione degli investigatori della Squadra Mobile di Vicenza. Il successivo controllo ha portato alla scoperta di oltre un etto e mezzo di eroina e all’arresto di un uomo di circa 40 anni, di nazionalità nigeriana, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è scattata mercoledì 11 novembre nel quartiere dei Ferrovieri, una zona della città finita sotto osservazione dopo ripetute segnalazioni relative a una presunta attività di spaccio.

Gli agenti della Questura avevano predisposto un servizio mirato, con appostamenti per monitorare i movimenti del sospettato. Durante uno di questi controlli, i poliziotti hanno notato il quarantenne mentre nascondeva qualcosa all’interno di una cassetta delle lettere situata all’esterno della sua abitazione.

Un comportamento che ha spinto gli investigatori a intervenire. Alla vista degli agenti, l’uomo avrebbe manifestato un forte nervosismo, mostrando insofferenza nei confronti degli accertamenti.

I poliziotti hanno quindi deciso di approfondire il controllo, procedendo prima con una perquisizione personale e successivamente estendendo le verifiche all’abitazione.

È proprio nella camera da letto che è arrivata la scoperta più importante: accuratamente nascosti, gli investigatori hanno recuperato 12 ovuli e 30 involucri contenenti eroina, per un peso complessivo superiore ai 150 grammi. Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata.

Per il quarantenne sono scattate le manette con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Informato il pubblico ministero di turno della Procura di Vicenza, l’uomo è stato trasferito nella casa circondariale del capoluogo berico, dove si trova in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.