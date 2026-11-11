Criticità idrica, 474 viaggi delle autobotti per rifornire i serbatoi delle zone collinari e montane con quasi 5 milioni di litri d’acqua nella Valle del Chiampo

La prolungata assenza di precipitazioni continua a determinare una situazione di criticità idrica nel territorio servito da Acque del Chiampo, in particolare nelle aree collinari e montane, dove la ridotta della portata delle sorgenti rende necessario il ricorso alle autobotti per integrare l’acqua disponibile nei serbatoi e garantire la continuità del servizio.

Dal 3 giugno al 9 novembre sono stati effettuati complessivamente 474 viaggi delle autobotti, per un totale di 4.916.000 litri d’acqua trasportati. Rispetto al precedente aggiornamento del 19 ottobre, si registrano 125 viaggi in più, con oltre 1,3 milioni di litri d’acqua aggiuntivi.

Nel corso degli ultimi mesi gli interventi hanno interessato i Comuni di Altissimo, Arzignano, Brendola, Chiampo, Crespadoro, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino, a supporto dei serbatoi maggiormente in difficoltà.

“Acque del Chiampo è costantemente impegnata ad affrontare le criticità legate alla disponibilità della risorsa idrica, intervenendo su due fronti – dichiara il direttore generale Andrea Chiorboli –. Da una parte siamo pronti a mettere in campo interventi emergenziali, come il ricorso alle autobotti, ogni volta che si rende necessario garantire la continuità del servizio. Dall’altra proseguiamo con gli investimenti infrastrutturali sulle reti e sugli impianti, per rendere il sistema di approvvigionamento sempre più efficiente”.

Acque del Chiampo prosegue il monitoraggio quotidiano delle sorgenti, dei serbatoi, delle falde e dei consumi, intervenendo dove necessario per garantire la continuità del servizio. Parallelamente proseguono gli interventi strutturali per rafforzare l’approvvigionamento idrico del territorio.

La società rinnova l’invito ai cittadini a utilizzare l’acqua potabile in modo attento e responsabile, evitando gli sprechi e limitando gli usi non indispensabili.