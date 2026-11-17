Ha abbassato il finestrino della sua Mercedes e ha mostrato una pistola a un altro automobilista, minacciandolo mentre percorreva la tangenziale Sud di Padova. Protagonista dell’episodio, avvenuto nel pomeriggio di lunedì 16 novembre, un giovane italiano di 23 anni, rintracciato poco dopo dalla Polizia di Stato a Vigonza. L’arma, una riproduzione di revolver con munizioni a salve e senza tappo rosso, è stata sequestrata.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tutto è cominciato durante una manovra di sorpasso. Il 23enne avrebbe effettuato un sorpasso irregolare, affiancando un altro conducente che aveva appena superato una vettura. A quel punto avrebbe abbassato il finestrino, esibendo una pistola in direzione dell’automobilista.

Quest’ultimo, nonostante la minaccia, è riuscito a memorizzare il numero di targa della Mercedes Gla e a contattare immediatamente la centrale operativa della Questura.

La segnalazione ha consentito agli agenti della Squadra Mobile, coordinati dal vicequestore Immacolata Benvenuto, di avviare le ricerche e individuare rapidamente l’automobile sospetta nel territorio comunale di Vigonza.

I poliziotti in borghese hanno fermato il veicolo e proceduto a una perquisizione, estesa successivamente anche all’abitazione del giovane.

All’interno del cruscotto della Mercedes è stata trovata una pistola a salve, riproduzione di un revolver Olimpic calibro 38, priva del tappo rosso identificativo. Le caratteristiche dell’arma corrispondevano a quelle descritte dall’automobilista minacciato.

Già coinvolto in episodi analoghi

Dagli accertamenti è emerso che il 23enne era già stato indagato in passato per comportamenti simili.

Nel 2021, durante un controllo di polizia, gli agenti avevano scoperto nella sua automobile una pistola a gas modello Glock, nascosta con il caricatore inserito.

L’anno successivo, nel 2022, il giovane era stato indagato per resistenza a pubblico ufficiale durante un altro controllo.

Nel 2024 era invece finito nuovamente all’attenzione delle forze dell’ordine per un’aggressione legata alla circolazione stradale. Secondo quanto ricostruito, avrebbe picchiato un automobilista dopo una manovra che riteneva sbagliata, danneggiandogli anche il veicolo.

In quell’occasione erano stati rotti gli specchietti laterali e altre parti della carrozzeria. Il giovane era stato segnalato per danneggiamento, minacce e lesioni personali.

Pistola sequestrata, il questore valuta nuove misure

Al termine degli accertamenti, il 23enne è stato accompagnato negli uffici della Questura di Padova e denunciato all’autorità giudiziaria per minacce aggravate e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

La pistola rinvenuta nella Mercedes è stata posta sotto sequestro.

Alla luce dell’episodio e dei precedenti accertamenti di polizia, il questore di Padova, Marco Odorisio, ha disposto l’attivazione della Divisione Polizia Anticrimine per valutare l’adozione di specifiche misure di prevenzione personali nei confronti del giovane.

Il procedimento si trova nella fase degli accertamenti e resta valida la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.