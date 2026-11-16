Vicenza 16 novembre 2026 – Insultare un compagno disabile in una chat di classe è costato al responsabile il cellulare sequestrato dalla polizia e alla sua famiglia circa 4.500 euro tra risarcimento e spese legali. Il caso è stato raccontato a Vicenza durante la tappa del truck della Polizia “Una vita da social”.

La vittima, rimasta a casa da scuola per qualche giorno, aveva chiesto i compiti arretrati. Un compagno l’ha deriso per aspetto e disabilità e ha diffuso “sticker” con la sua foto e insulti omofobi, nel silenzio del resto del gruppo. Dopo la segnalazione dei genitori, gli agenti hanno sequestrato il telefono al responsabile.

«Anche una presa in giro online può diventare una pesante forma di bullismo», ha spiegato agli studenti Antonio Caliò, responsabile del Centro operativo per la sicurezza cibernetica del Veneto.