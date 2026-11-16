La filiale italiana di Revolut, una delle banche digitali più diffuse, è stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria per un anno nell’ambito di un’indagine della Procura di Milano su gravi carenze nei controlli antiriciclaggio. Secondo gli investigatori, le falle nei sistemi di verifica avrebbero consentito a soggetti indagati o già condannati per reati gravi, anche legati alla criminalità organizzata, di utilizzare i servizi bancari per movimentare e occultare capitali per complessivi 76,5 milioni di euro.

Il provvedimento è stato eseguito oggi, lunedì 16 novembre, dalla Guardia di Finanza di Milano, su disposizione della Sezione misure di prevenzione del Tribunale milanese e su richiesta della Procura, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dal pubblico ministero Paolo Storari.

Oltre un milione di violazioni contestate nei controlli antiriciclaggio

L’indagine, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, ha preso avvio da due distinti filoni investigativi.

Il primo riguarda un’ispezione antiriciclaggio effettuata su una società del gruppo Revolut operante nel settore delle attività virtuali e delle criptovalute. Gli accertamenti hanno portato alla contestazione di oltre un milione di violazioni relative all’identificazione della clientela, alla conservazione dei dati e delle informazioni e alla mancata segnalazione di operazioni sospette.

Il secondo filone nasce invece da un procedimento per frode fiscale, nel quale sarebbe emerso l’utilizzo di conti aperti presso Revolut per realizzare operazioni riconducibili a reati tributari.

Approfondendo i collegamenti tra i diversi episodi, gli investigatori hanno individuato quella che la Procura considera una debolezza strutturale del sistema di controllo, non limitata a singoli casi isolati.

Movimentati 76,5 milioni, oltre 4,6 milioni sfuggiti ai controlli

Secondo quanto ricostruito dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, le carenze nei sistemi di prevenzione avrebbero permesso a persone coinvolte in procedimenti per riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e altri gravi reati di accedere all’infrastruttura bancaria.

In particolare, gli accertamenti avrebbero individuato operazioni di trasferimento, occultamento o distrazione di capitali per complessivi 76,5 milioni di euro, che avrebbero potuto essere intercettate attraverso controlli antiriciclaggio adeguati.

Un ulteriore elemento riguarda oltre 4,6 milioni di euro sottoposti a misure cautelari patrimoniali. Le insufficienze dei sistemi di verifica avrebbero consentito la movimentazione di queste risorse, sottraendole alla tempestiva individuazione da parte delle autorità.

Il procuratore di Milano Marcello Viola ha evidenziato come, per un intermediario digitale internazionale, l’utilizzo di sistemi automatizzati richieda strumenti particolarmente efficaci per riconoscere operazioni anomale, individuare clienti a rischio e attivare verifiche approfondite.

Rapporti anche con soggetti legati a inchieste di mafia

Tra i clienti emersi negli accertamenti figurano persone già coinvolte in importanti procedimenti giudiziari, comprese indagini sulla criminalità organizzata e su attività di riciclaggio.

La Procura ritiene che le carenze nei controlli abbiano reso l’infrastruttura bancaria permeabile a soggetti riconducibili a circuiti illeciti, favorendo di fatto operazioni che avrebbero dovuto essere sottoposte a verifiche più approfondite.

Proprio per queste ragioni il Tribunale ha applicato l’amministrazione giudiziaria prevista dall’articolo 34 del Codice Antimafia.

La misura, della durata di dodici mesi, riguarda la succursale italiana dell’istituto bancario lituano autorizzato dalla Banca Centrale Europea. I compiti degli amministratori giudiziari saranno concentrati esclusivamente nei settori nei quali sono state individuate le criticità, con l’obiettivo di rafforzare i sistemi di controllo e prevenzione.

Il provvedimento ha natura preventiva e non costituisce una condanna penale della banca.

Revolut rassicura i clienti: conti e servizi continuano a funzionare

Dopo la diffusione della notizia, Revolut ha comunicato di aver preso atto della decisione del Tribunale di Milano, assicurando piena collaborazione con le autorità italiane.

La banca ha precisato che i servizi destinati ai clienti privati e alle imprese in Italia proseguono regolarmente, senza interruzioni.

L’amministrazione giudiziaria, dunque, non comporta automaticamente il congelamento dei conti correnti, il blocco delle carte o la sospensione delle operazioni bancarie ordinarie.

L’inchiesta apre tuttavia un importante capitolo sul funzionamento dei controlli nelle grandi piattaforme finanziarie digitali, chiamate a conciliare la rapidità delle operazioni con gli obblighi di identificazione della clientela e di prevenzione del riciclaggio.

Le verifiche proseguiranno sotto il controllo dell’autorità giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza delle persone sottoposte a indagine fino a un’eventuale condanna definitiva.