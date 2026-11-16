Una presunta truffa milionaria ai danni dello Stato, realizzata attraverso l’utilizzo irregolare dei bonus edilizi e la creazione di crediti fiscali non dovuti. È quanto hanno scoperto i finanzieri del Comando provinciale di Venezia, che hanno eseguito un sequestro preventivo per circa 5,5 milioni di euro nei confronti di una società veneziana attiva nel settore delle costruzioni e dei soggetti che ne hanno gestito l’attività. Il provvedimento ha interessato crediti d’imposta, disponibilità finanziarie e sette unità immobiliari. Le ipotesi di reato contestate comprendono truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, emissione di fatture per operazioni inesistenti e autoriciclaggio.

L’operazione è stata condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Venezia, al termine di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica lagunare.

Nel mirino sono finiti una società operante nella costruzione di edifici residenziali e non residenziali, i rappresentanti legali che si sono succeduti nel tempo e l’amministratore di fatto dell’impresa.

I bonus edilizi e il meccanismo dei crediti fiscali

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la società operava come general contractor, occupandosi dell’organizzazione e della gestione di interventi di ristrutturazione e riqualificazione di abitazioni private e condomini.

L’impresa utilizzava le agevolazioni fiscali previste dal decreto legge 34 del 2020, attraverso il meccanismo dello sconto in fattura, che permetteva ai committenti di beneficiare direttamente di una riduzione del costo dei lavori, trasferendo all’azienda il relativo credito d’imposta.

Proprio nella gestione di questi crediti sarebbero state individuate numerose irregolarità, finalizzate, secondo l’accusa, a ottenere indebiti vantaggi fiscali.

Le indagini hanno evidenziato tre principali modalità operative ritenute illecite.

La prima riguarda il presunto gonfiamento del costo degli interventi. L’impresa avrebbe determinato il prezzo dei lavori richiesto ai committenti in misura significativamente superiore rispetto a quello concordato con le aziende incaricate della loro effettiva esecuzione. Questo sistema avrebbe consentito di aumentare artificialmente il valore dei crediti fiscali e, conseguentemente, i profitti.

La seconda irregolarità riguarda gli stati di avanzamento dei lavori. Secondo gli investigatori, sarebbero stati documentati interventi in misura non corrispondente a quanto effettivamente realizzato nei cantieri, attraverso la produzione di documentazione ritenuta falsa. In questo modo la società avrebbe potuto acquisire anticipatamente crediti fiscali non ancora spettanti.

La terza contestazione riguarda il bonus facciate. In alcuni casi sarebbe stata applicata indebitamente l’agevolazione del 90%, anziché quella del 60% effettivamente spettante, ottenendo così un vantaggio fiscale superiore a quello consentito dalla normativa.

Le operazioni bancarie sospette fanno scattare le indagini

L’inchiesta è partita dall’approfondimento di numerose segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, che hanno attirato l’attenzione degli investigatori sui movimenti bancari della società e delle persone a essa collegate.

I finanzieri hanno analizzato i conti correnti intestati all’impresa e quelli riconducibili ai soggetti coinvolti, individuando elementi che hanno portato all’avvio di una verifica fiscale.

L’acquisizione della documentazione contabile ed extracontabile ha fatto emergere criticità sulla legittimità dei crediti d’imposta maturati dalla società e transitati nel suo cassetto fiscale.

Le verifiche hanno consentito inoltre di ricostruire i rapporti tra i diversi soggetti coinvolti, individuandone ruoli e presunte responsabilità nella gestione delle operazioni contestate.

Particolarmente approfondita è stata l’attività di controllo sui lavori edilizi che avrebbero dato origine alle agevolazioni fiscali.

I militari hanno effettuato appostamenti e sopralluoghi negli immobili interessati dagli interventi di riqualificazione, confrontando la situazione effettiva dei cantieri con le lavorazioni dichiarate nella documentazione utilizzata per ottenere i bonus.

Sono stati inoltre esaminati i dati digitali estratti dai dispositivi informatici, attraverso analisi forensi, e sono state raccolte le testimonianze di numerose persone informate sui fatti.

L’attività investigativa è stata completata attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati della Guardia di Finanza e ulteriori approfondimenti sulle segnalazioni di operazioni sospette.

Sequestrati sette immobili, denaro e crediti d’imposta

Sulla base degli elementi raccolti, la Procura della Repubblica di Venezia ha chiesto al giudice per le indagini preliminari l’emissione di un provvedimento cautelare sui beni riconducibili ai soggetti coinvolti.

Il GIP del Tribunale di Venezia ha accolto la richiesta, disponendo un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, fino a un valore complessivo di 5.435.413,73 euro.

Il provvedimento ha interessato crediti d’imposta, disponibilità finanziarie e sette unità immobiliari, nell’ambito delle contestazioni formulate nei confronti della società, dei suoi rappresentanti legali e dell’amministratore di fatto.

Le ipotesi accusatorie riguardano la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, l’emissione di fatture e altri documenti relativi a operazioni inesistenti e l’autoriciclaggio.

Quest’ultima contestazione riguarda il presunto reimpiego di disponibilità economiche provenienti dalle condotte illecite, attraverso operazioni dirette a ostacolare l’individuazione della loro origine.

Controlli sui bonus casa e sui lavori effettivamente eseguiti

L’operazione evidenzia l’importanza dei controlli sui crediti fiscali generati dagli incentivi edilizi, soprattutto nei casi in cui gli importi dichiarati non trovino corrispondenza con l’effettivo valore o avanzamento dei lavori.

Nel caso esaminato, gli investigatori ritengono che il sistema delle agevolazioni sia stato utilizzato per ottenere vantaggi indebiti attraverso l’aumento dei corrispettivi, la documentazione irregolare degli interventi e l’applicazione di aliquote di detrazione superiori a quelle spettanti.

Un meccanismo che, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe consentito di generare e utilizzare crediti fiscali non legittimi, con conseguenti danni alle risorse pubbliche.

Il sequestro da circa 5,5 milioni di euro rappresenta l’esito patrimoniale dell’indagine della Guardia di Finanza di Venezia, finalizzata a impedire la dispersione delle disponibilità ritenute riconducibili alle presunte condotte illecite.

Le responsabilità della società e delle persone coinvolte dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento penale. Per tutti gli indagati resta valida la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.