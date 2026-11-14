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14 Novembre 2026 - 17.24

Rapina aggravata a Vicenza, deve scontare cinque anni di carcere: 29enne arrestato ad Arcugnano

REDAZIONE
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Doveva scontare una condanna definitiva a cinque anni di reclusione per una rapina aggravata commessa a Vicenza nel 2021. Un cittadino di origine marocchina di 29 anni, residente ad Arcugnano, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Brendola e accompagnato nel carcere di Vicenza.

L’operazione è scattata nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio, durante i quali i militari hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.

Il provvedimento riguarda una rapina aggravata risalente al 5 febbraio 2021, commessa nel capoluogo berico. Per quell’episodio il 29enne è stato riconosciuto colpevole e condannato in via definitiva a cinque anni di reclusione.

Una volta individuato, l’uomo è stato preso in consegna dai carabinieri e trasferito nella caserma dell’Arma per gli adempimenti previsti. Al termine delle formalità, è stato accompagnato alla Casa circondariale di Vicenza, dove dovrà espiare la pena stabilita dall’autorità giudiziaria.

L’arresto è stato eseguito dai militari della Stazione di Brendola nell’ambito delle attività di monitoraggio e controllo delle persone presenti sul territorio.

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