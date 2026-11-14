Vicentino – Porta cocaina in ospedale per un paziente ricoverato, ma la droga cade dalla busta: 51enne scoperto e denunciato

Una consegna di cocaina destinata a un paziente ricoverato nel reparto di Neurologia dell’Ospedale Alto Vicentino di Santorso è stata scoperta grazie a una caduta accidentale. Protagonista della vicenda un cittadino italiano di 51 anni, identificato e denunciato dai carabinieri di Schio con l’ipotesi di reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’episodio risale alla serata del 23 ottobre 2026, quando l’uomo si è presentato nella struttura ospedaliera al di fuori del normale orario di visita. Non potendo raggiungere direttamente il degente, ha avvicinato un operatore sanitario e gli ha affidato una busta di plastica, chiedendo che venisse consegnata al paziente ricoverato nel reparto.

Il piano, però, è saltato per un imprevisto. Il contenuto della busta è accidentalmente caduto a terra e l’operatore sanitario ha notato due piccoli involucri sospetti. La scoperta ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri, che hanno recuperato il materiale e verificato la natura della sostanza.

All’interno dei due involucri era nascosto circa un grammo di cocaina, immediatamente sequestrato dai militari dell’Arma.

Da quel momento sono partite le indagini per risalire alla persona che aveva affidato la busta al personale ospedaliero. Gli accertamenti, condotti anche attraverso l’esame delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella struttura, hanno permesso agli investigatori di ricostruire la dinamica della consegna e identificare il presunto responsabile.

Al termine dell’attività investigativa, i carabinieri di Schio hanno denunciato il 51enne in stato di libertà all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di spaccio di sostanze stupefacenti.

Per l’indagato vale il principio della presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.