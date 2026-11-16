Vicenza perde un’altra posizione nella classifica nazionale della qualità della vita e si ferma al 29° posto tra le 107 province italiane. È quanto emerge dall’indagine 2026 di ItaliaOggi e Ital Communications, realizzata in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma. Il Vicentino mantiene una buona collocazione complessiva, grazie soprattutto agli indicatori demografici ed economici, ma registra un significativo arretramento nella sicurezza, mentre la sanità rimane uno dei principali punti deboli.

Il rapporto, diffuso il 15 novembre, assegna alla provincia berica 658 punti, contro i 709 dell’edizione precedente. Vicenza passa così dal 28° posto del 2025 al 29° del 2026, confermandosi comunque nel gruppo delle trenta province italiane considerate con una qualità della vita buona.

Il confronto con gli ultimi anni evidenzia tuttavia una perdita di terreno: nel 2024 Vicenza occupava il 13° posto, era scesa al 28° nel 2025 e ora arretra di un’ulteriore posizione.

Popolazione e lavoro: i punti di forza

Il risultato migliore arriva dalla categoria popolazione, nella quale Vicenza conquista il sesto posto nazionale, migliorando di due posizioni rispetto all’ottavo del 2025.

Buona anche la situazione economica e occupazionale, sebbene con qualche segnale di arretramento. Nella categoria affari e lavoro la provincia si colloca al 18° posto, perdendo quattro posizioni rispetto al 14° dello scorso anno.

L’istruzione e la formazione mantengono invece il 25° posto, confermando il risultato del 2025.

Migliora la sicurezza sociale, che passa dalla 36ª alla 31ª posizione, recuperando cinque posti. Un progresso che riguarda gli indicatori utilizzati per misurare le condizioni di protezione e benessere sociale della popolazione.

Anche reddito e ricchezza registrano un lieve recupero: Vicenza sale dal 46° al 44° posto, guadagnando due posizioni.

Sicurezza, persi 17 posti in un anno

Il peggioramento più evidente riguarda la categoria reati e sicurezza. Vicenza scivola dal 22° posto del 2025 al 39° del 2026, arretrando di ben 17 posizioni nella graduatoria nazionale.

Un risultato che rappresenta uno dei segnali più negativi dell’indagine. Va precisato, tuttavia, che la perdita di posizioni in una classifica costruita su più indicatori non significa automaticamente che tutti i reati siano aumentati: il posizionamento dipende anche dall’andamento delle altre province e dai diversi parametri considerati.

Sanità ancora al 74° posto, turismo e cultura al 66°

La situazione più critica rimane quella del sistema salute. Vicenza si colloca al 74° posto su 107 province, esattamente come nel 2025. È il risultato peggiore fra tutte le nove categorie esaminate per il territorio berico.

Non particolarmente brillante neppure il comparto turismo, intrattenimento e cultura, che si ferma al 66° posto, senza miglioramenti rispetto all’anno precedente.

L’ambiente occupa invece la 41ª posizione, anche in questo caso invariata rispetto al 2025.

Nel complesso emerge una provincia che mantiene risultati competitivi sul piano demografico, produttivo e occupazionale, ma incontra maggiori difficoltà negli ambiti legati alla sanità, alla sicurezza e all’offerta culturale e turistica.

Veneto, Padova quarta e Belluno recupera 29 posizioni

Nel confronto regionale Vicenza si colloca al quinto posto tra le sette province venete.

La migliore è Padova, che conquista il quarto posto nazionale, guadagnando tre posizioni. Verona è decima, perdendone due, mentre Venezia compie un notevole balzo in avanti, passando dal 34° al 18° posto, con un recupero di sedici posizioni.

Treviso si colloca al 19° posto, due posizioni sotto il risultato del 2025. Seguono Vicenza al 29°, Belluno al 31° e Rovigo al 59°.

Particolarmente significativa la crescita di Belluno, che risale dal 60° al 31° posto, conquistando 29 posizioni e registrando il miglior recupero nazionale. Rovigo perde invece sei posti rispetto all’anno precedente.

La classifica italiana: Bolzano supera Milano

La graduatoria nazionale 2026 è guidata da Bolzano, che conquista il primo posto con mille punti, superando Milano, seconda con 949. Terza Bologna con 908 punti, seguita da Padova e Trento.

La ricerca prende in considerazione 92 indicatori distribuiti in nove grandi categorie: affari e lavoro, ambiente, istruzione, popolazione, reati e sicurezza, reddito e ricchezza, salute, sicurezza sociale, turismo e cultura.

All’estremo opposto della graduatoria si trova Taranto, al 107° posto, preceduta da Crotone e Foggia. Nessuna provincia del Mezzogiorno riesce a entrare tra le prime cinquanta.

Per Vicenza il bilancio è quindi contrastante. La provincia resta tra le prime trenta realtà italiane per qualità della vita, ma il progressivo arretramento degli ultimi anni e le difficoltà evidenziate in alcuni settori, soprattutto sanità e sicurezza, indicano gli ambiti nei quali esistono i maggiori margini di miglioramento.