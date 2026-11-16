Un incidente stradale che ha coinvolto cinque veicoli si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 16 novembre, lungo la strada che collega Bagnolo di Lonigo, nel Vicentino, a Santo Stefano di Zimella, in provincia di Verona. Il bilancio è di due persone ferite, trasportate in ospedale per le cure necessarie.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 7.30, lungo un’arteria di collegamento tra le due province. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e le circostanze che hanno portato al coinvolgimento dei cinque mezzi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, che hanno prestato le prime cure alle persone rimaste ferite, insieme ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri e agli agenti della Polizia Locale.

La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei veicoli incidentati, con conseguenti disagi per la circolazione.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte.

Notizia in aggiornamento.