Veneto, 16 novembre 2026 – Come garantire a tutti i pazienti veneti con leucemia mieloide cronica (Lmc) le stesse cure e un’assistenza continua nel tempo: è il tema della tavola rotonda regionale dell’iniziativa “Leucemia mieloide cronica: 25 anni di progressi e uno sguardo al futuro”, che ha riunito istituzioni, medici e rappresentanti dei pazienti. L’evento è realizzato con il contributo non condizionante di Novartis.

Al centro il percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) elaborato dalla Rete ematologica veneta, approvato nel luglio 2020 e aggiornato nel 2025. Si è discusso di quanto la nuova versione sia diffusa e di come misurarne l’applicazione con indicatori calcolabili sui dati sanitari regionali. Manuel Zorzi, direttore del Sistema epidemiologico regionale di Azienda Zero, ha spiegato che il Servizio epidemiologico va coinvolto già nella scelta dei parametri, per verificare che siano davvero misurabili.

Sul fronte dell’accesso alle cure, la distanza dai grandi centri ospedalieri pesa soprattutto su chi deve fare controlli regolari. Per Manuela Lanzarin, presidente della Commissione sociosanitaria del Consiglio regionale, serve una rete che assicuri continuità anche nei territori più lontani, con le associazioni dei pazienti coinvolte tramite la “Sanità partecipata”. La segretaria della Commissione, Silvia Calligaro, ha indicato nella telemedicina e nelle strutture territoriali una risposta alle difficoltà geografiche.

A 25 anni dall’arrivo degli inibitori delle tirosin-chinasi, gli obiettivi delle cure sono cambiati: oggi si punta a risposte molecolari profonde e durature, a una buona qualità di vita e, per i pazienti idonei, alla remissione senza trattamento. «Le terapie mirate hanno cambiato la storia della malattia», ha spiegato Massimiliano Bonifacio, ematologo dell’Università di Verona, sottolineando l’importanza di avere nel tempo lo stesso ematologo di riferimento. Elisabetta Calistri, dell’Istituto oncologico veneto, ha ricordato che il monitoraggio molecolare è fondamentale, con controlli ravvicinati nei primi mesi dopo la sospensione della terapia.

Per Felice Bombaci, coordinatore del Gruppo pazienti Lmc dell’Ail, gli effetti indesiderati persistenti possono ancora limitare la vita quotidiana e il lavoro, ed è importante poterne parlare apertamente col medico per trovare la terapia più adatta.