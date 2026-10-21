Marano Vicentino e Valli del Pasubio: cessano 2 medici, dal 1° novembre attivata la continuità assistenziale diurna





Dal 1 novembre l’ULSS 7 Pedemontana attiverà due servizi di Continuità Assistenziale Diurna, garantendo così la presa in carico per i pazienti di due medici di medicina generale che cesseranno la propria attività alla fine di ottobre.

Il primo è il dott. Emanuele De Marchi, con ambulatorio a Marano Vicentino: avendo gli altri medici del medesimo ambito territoriale già raggiunto il proprio massimale, i suoi pazienti potranno appunto fare riferimento temporaneamente al servizio di Continuità Assistenziale Diurna, che sarà attivo dal lunedì al venerdì per richieste telefoniche, visite in studio e anche per visite domiciliari in caso di necessità. Il servizio avrà sede nel medesimo stabile dove aveva l’ambulatorio il dott. De Marchi, in via Sant’Angelo e resterà attivo fino al reperimento di un nuovo medico.

Parallelamente, alla fine di ottobre andrà in pensione il dott. Luigi Tessaro, con ambulatorio a Valli del Pasubio. I suoi assistiti (circa 900) potranno scegliere uno degli altri medici del medesimo ambito territoriale, per un totale di circa 1.000 posti disponibili.

Pur essendoci dunque disponibilità di posti per tutti gli assistiti, in ragione di eventuali difficoltà logistiche l’ULSS 7 Pedemontana attiverà comunque dal mese di novembre la Continuità Assistenziale Diurna anche a Valli del Pasubio, presso la sede messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale in via Branderello n.32, dove già in passato il servizio era stato attivato e dove tuttora ha sede il punto prelievi. In questo modo sarà garantita la possibilità di presa in carico vicino a casa per i pazienti che hanno difficoltà di spostamento, in attesa dell’arrivo di un nuovo professionista.