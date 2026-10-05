Vicenza, sei incontri per aiutare familiari e caregiver delle persone con Alzheimer

Ipab di Vicenza avvia da ottobre il progetto “Gruppi Abc”, un percorso dedicato a familiari e caregiver delle persone affette da demenza ospiti nelle strutture Trento, Salvi e Monte Crocetta. L’iniziativa, nata in occasione del mese mondiale dell’Alzheimer concluso il 30 settembre, prevede sei incontri a cadenza quindicinale fino a dicembre.

L’obiettivo è offrire uno spazio di confronto sulle difficoltà quotidiane e fornire strumenti utili per migliorare la comunicazione e la relazione con le persone anziane affette da demenza.

Alla base del percorso c’è il cosiddetto “Approccio capacitante”, metodo ideato dal professor Pietro Vigorelli dell’Associazione Gruppo Anchise di Milano.

«Si basa sulla scelta dell’uso di determinate parole da parte del familiare o del caregiver – spiega la logopedista Marita Bonetto, che opera nelle strutture Ipab – con lo scopo di facilitare la comunicazione con la persona smemorata e disorientata».

Il metodo punta soprattutto a valorizzare le capacità che la persona conserva, anche quando la malattia ha compromesso in modo significativo memoria, linguaggio e orientamento.

«Nonostante la compromissione cognitiva e linguistica – aggiunge la logopedista Mara Lago, che segue il progetto – basandosi sull’ascolto e sul riconoscimento delle competenze che l’anziano conserva è possibile parlare, comunicare e trovare un punto d’incontro. Non possiamo chiedere a chi è anziano e malato di fare uno sforzo in più: è chi gli è vicino che deve scegliere le parole giuste per provare a entrare nel suo mondo».

Il primo incontro informativo ha registrato una partecipazione numerosa da parte dei familiari e un forte interesse, confermato anche dalle adesioni ai “Gruppi Abc”.

Parallelamente, Ipab di Vicenza prosegue il proprio impegno nella formazione e nell’aggiornamento del personale assistenziale e sanitario, con percorsi specifici dedicati alla cura delle persone con demenza e malattia di Alzheimer.

L’obiettivo è garantire una presa in carico sempre più qualificata, attenta e personalizzata, affiancando al lavoro degli operatori anche un sostegno concreto alle famiglie e a chi ogni giorno si prende cura delle persone malate.