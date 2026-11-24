Gli ultimi 12 anni sono stati i più caldi mai registrati, e gli ultimi quattro occupano le prime quattro posizioni. Lo dice l’Organizzazione meteorologica mondiale nel rapporto per la Cop31. Tra gennaio e settembre 2026 la temperatura globale è stata di circa 1,47 °C sopra i livelli preindustriali, e potrebbe salire ancora per effetto di El Niño, che secondo le previsioni a dicembre raggiungerà l’intensità più alta mai documentata.

Il mare ha toccato il livello massimo storico, mentre i ghiacciai continuano a ritirarsi: nel 2025 hanno perso massa pari a cinque piscine olimpioniche al secondo. Il rischio, avverte l’Omm, è di altro caldo ed eventi estremi ben oltre il 2027.