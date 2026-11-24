L’ufficio postale di Crespadoro ha riaperto lunedì 23 novembre dopo i lavori di ristrutturazione realizzati nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane. La sede di piazza Municipio si presenta ora con ambienti più moderni e accoglienti, una maggiore attenzione all’accessibilità e nuovi servizi che permetteranno ai cittadini di svolgere direttamente allo sportello anche diverse pratiche della Pubblica Amministrazione.

La riqualificazione rientra nel programma nazionale Polis, che interessa circa 7mila uffici postali situati nei Comuni italiani con meno di 15mila abitanti, con l’obiettivo di rafforzare i servizi nei piccoli centri e ridurre la necessità di spostarsi verso le città.

Tra gli interventi realizzati a Crespadoro figurano il rinnovo degli arredi e dei colori della sala aperta al pubblico, l’installazione di una corsia dedicata alle persone ipovedenti e l’adozione di soluzioni a basso impatto ambientale, tra cui un nuovo sistema di illuminazione a ridotto consumo energetico.

Passaporti, certificati anagrafici e servizi INPS

La novità principale riguarda l’ampliamento dei servizi disponibili. All’ufficio postale sarà possibile richiedere i certificati anagrafici e accedere ad alcune prestazioni dell’INPS, come il rilascio del cedolino della pensione, della Certificazione Unica e del modello OBIS M, il documento che riporta le principali informazioni relative al trattamento pensionistico.

Grazie alla convenzione tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini potranno inoltre presentare direttamente allo sportello la documentazione necessaria per richiedere il passaporto, senza doversi recare in Questura. È prevista anche la possibilità di ricevere il documento a domicilio.

Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza. L’edificio dispone di un impianto di videosorveglianza a circuito chiuso collegato alla Security Room di Milano, operativa 24 ore su 24, che permette di individuare eventuali intrusioni, attivare gli allarmi e richiedere, quando necessario, l’intervento delle forze dell’ordine.

Alle postazioni è stato inoltre installato il sistema antirapina Roller Cash, con casseforti ad apertura temporizzata che consentono di custodire il denaro in sicurezza dopo ogni operazione.

L’ufficio postale di Crespadoro, situato in piazza Municipio, osserva i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Con la riapertura della sede, Poste Italiane punta a rafforzare la presenza dei servizi pubblici nei piccoli Comuni, offrendo ai residenti nuove opportunità per svolgere pratiche amministrative senza doversi spostare dal proprio territorio.