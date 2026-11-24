VERONA – Ha danneggiato gli arredi dell’ospedale, minacciato di morte gli agenti intervenuti per fermarlo e, una volta accompagnato in Questura, ha continuato a dare in escandescenze, aggredendo anche un poliziotto. Protagonista dell’episodio un 49enne italiano, già conosciuto dalle forze dell’ordine, arrestato sabato 21 novembre al termine di un movimentato intervento al Polo Confortini dell’ospedale di Borgo Trento, a Verona.

Tutto è cominciato intorno alle 19.40, quando un addetto alla sicurezza della struttura sanitaria ha richiesto l’intervento delle Volanti dopo aver notato l’uomo mentre danneggiava alcuni arredi nell’atrio dell’ospedale.

All’arrivo dei poliziotti, il 49enne ha assunto un atteggiamento ostile, rifiutando di collaborare. Dopo essersi acceso una sigaretta all’interno della struttura, ha ignorato i ripetuti inviti degli agenti a spegnerla, diventando progressivamente più aggressivo.

La situazione è precipitata quando l’uomo ha afferrato il supporto di un dispenser, utilizzandolo per minacciare i poliziotti. Durante l’intervento ha anche tentato di colpire uno degli operatori con un calcio, rivolgendo ripetute minacce di morte agli agenti.

Aggressione anche negli uffici della Questura

Una volta bloccato, il 49enne è stato accompagnato negli uffici della Questura di Verona per gli accertamenti e le procedure di identificazione. Ma nemmeno il trasferimento ha riportato la situazione alla calma.

L’uomo ha continuato a manifestare comportamenti violenti, danneggiando alcuni arredi degli uffici di polizia e opponendosi alle operazioni degli agenti.

Durante l’identificazione ha inoltre aggredito un poliziotto, colpendolo a un avambraccio, nonostante i ripetuti tentativi del personale di tranquillizzarlo.

Il 49enne, cittadino italiano con precedenti per reati di diversa natura, è stato quindi arrestato con le accuse di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Al termine degli accertamenti è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Il giudice ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.