VENEZIA – Rapine, minacce, estorsioni e aggressioni ai danni di altri giovani, con episodi di violenza commessi quando era ancora minorenne. Un veneziano di 20 anni è stato arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Venezia in esecuzione di una condanna definitiva a cinque anni di reclusione per una serie di reati commessi tra il 2020 e il 2022.

Le indagini della Polizia hanno ricostruito diversi episodi avvenuti in ambienti frequentati da adolescenti, dove il giovane avrebbe preso di mira alcuni coetanei attraverso intimidazioni, violenze fisiche e richieste estorsive. Tra i beni sottratti alle vittime figuravano denaro contante, accessori per telefoni cellulari e monopattini.

Per rintracciare il ventenne, gli investigatori della Squadra Mobile hanno condotto una serie di accertamenti, incrociando informazioni ricavate dalle banche dati con attività di osservazione e monitoraggio del territorio. Un lavoro che ha permesso di individuare il giovane e dare esecuzione al provvedimento dell’autorità giudiziaria.

La condanna, divenuta definitiva, riguarda reati contro la persona e il patrimonio commessi nell’arco di circa due anni, quando il responsabile non aveva ancora raggiunto la maggiore età.

Il ventenne è stato quindi accompagnato in un istituto penale per minorenni, dove dovrà scontare la pena stabilita dall’autorità giudiziaria.