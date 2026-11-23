Tre operazioni antidroga in poco più di un mese tra Thiene e Monticello Conte Otto, con tre persone denunciate, altrettante segnalate alla Prefettura e il sequestro di cocaina, eroina, denaro contante e materiale utilizzato per preparare le dosi. È il bilancio dei controlli condotti tra ottobre e novembre dalla Polizia Locale Nordest Vicentino, impegnata in una serie di servizi mirati a contrastare lo spaccio nelle aree pubbliche e nei luoghi di aggregazione.

Il primo intervento è avvenuto il 16 ottobre al Parco dell’Arte di Monticello Conte Otto. Gli agenti, in servizio in borghese a bordo di un’auto civetta, hanno notato un uomo in bicicletta avvicinarsi a una giovane donna e consegnarle qualcosa in cambio di denaro. I due sono stati immediatamente fermati e la ragazza ha consegnato agli operatori un involucro contenente cocaina, appena acquistato. L’uomo è stato denunciato per spaccio, mentre la giovane è stata segnalata alla Prefettura di Vicenza come assuntrice.

Il 2 novembre i controlli si sono spostati in via Vittorio Veneto a Thiene, dove una pattuglia ha individuato uno scambio sospetto tra un uomo a piedi e un motociclista. Alla vista degli agenti, quest’ultimo ha gettato a terra un involucro contenente eroina, subito recuperato.

L’altro uomo ha invece consegnato spontaneamente tre dosi della stessa sostanza. Durante il trasferimento negli uffici della Polizia Locale di via Rasa avrebbe tentato di liberarsi di altri involucri, senza riuscirci. La successiva perquisizione ha consentito di recuperare ulteriore droga e denaro contante ritenuto proveniente dall’attività di spaccio.

Complessivamente sono stati sequestrati dieci involucri di eroina. Il presunto venditore è stato denunciato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio, mentre il motociclista è stato segnalato alla Prefettura. Per quest’ultimo è scattata anche una sanzione per aver guidato nonostante la patente sospesa.

La terza operazione è stata effettuata il 17 novembre nel parcheggio vicino alla stazione ferroviaria di Monticello Conte Otto, in viale della Stazione. Gli agenti in borghese hanno osservato un uomo arrivare in bicicletta e fermarsi in attesa. Poco dopo è sopraggiunta un’automobile dalla quale è scesa una giovane donna.

Secondo quanto ricostruito dagli operatori, tra i due sarebbe avvenuto uno scambio di droga e denaro. Fermata per un controllo, la donna ha consegnato un involucro di cellophane contenente eroina.

Gli agenti hanno quindi raggiunto l’abitazione del presunto spacciatore, dove è stata eseguita una perquisizione con il supporto di una seconda pattuglia. All’interno sono stati trovati altra sostanza stupefacente, strumenti per il taglio e il confezionamento delle dosi e circa 600 euro in contanti, materiale interamente sottoposto a sequestro.

L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica, mentre la donna è stata segnalata alla Prefettura come consumatrice di stupefacenti.

Le tre operazioni rientrano nell’attività di vigilanza della Polizia Locale Nordest Vicentino, che prosegue con pattugliamenti anche in abiti civili per individuare e contrastare il mercato della droga nelle aree frequentate dai cittadini.

Le denunce sono state effettuate di iniziativa dalla Polizia Locale. Per tutte le persone coinvolte nelle indagini vale il principio della presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.