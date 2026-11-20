Dieci autobus danneggiati, un mezzo rubato e una fuga di otto chilometri terminata in un fossato. Sono due minorenni i presunti responsabili del raid vandalico avvenuto nella tarda serata di mercoledì 18 novembre nel deposito di Busitalia Veneto, in via Petrarca a Rovigo. I ragazzi sono stati identificati e denunciati dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato. Dietro l’episodio potrebbe esserci il tentativo di imitare Gta 6, il celebre videogioco uscito proprio alla mezzanotte del 19 novembre.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due giovani si sarebbero introdotti nell’area di deposito intorno alle 23, dopo il rientro degli ultimi autobus. Una volta all’interno avrebbero iniziato a danneggiare i mezzi parcheggiati, mandando in frantumi vetri e specchietti, distruggendo alcune obliteratrici e arrivando persino a mettere in moto alcuni veicoli per farli scontrare tra loro.

Complessivamente sono stati danneggiati dieci autobus, con conseguenze sull’organizzazione del trasporto pubblico locale.

Non contenti, i due sarebbero poi saliti a bordo di un minibus, riuscendo ad avviarlo e ad allontanarsi dal deposito. La corsa è proseguita per circa otto chilometri in direzione di Lendinara, lungo la strada regionale 88, fino a quando il conducente ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada e ribaltandosi in un fossato, in una zona di campagna.

Dopo l’incidente i ragazzi si sono allontanati a piedi, facendo inizialmente perdere le proprie tracce. Le indagini della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Rovigo hanno però permesso di identificarli rapidamente e di rintracciarli nella zona della stazione ferroviaria.

A indirizzare gli investigatori verso l’ipotesi dell’emulazione sarebbe stato anche un video pubblicato sui social, realizzato durante la corsa a bordo del mezzo rubato. Nelle immagini si sentirebbero riferimenti espliciti a Grand Theft Auto 6, il nuovo capitolo della popolare serie videoludica ambientata in un mondo virtuale nel quale furti di veicoli, inseguimenti e azioni criminali fanno parte del gioco.

Il collegamento tra il videogioco e l’episodio resta comunque un’ipotesi investigativa, sulla quale sono in corso ulteriori accertamenti.

Il raid ha provocato danni significativi alla flotta di Busitalia Veneto, società del Gruppo Ferrovie dello Stato. Per limitare i disagi agli utenti, l’azienda ha fatto arrivare già durante la notte alcuni autobus sostitutivi, cercando di garantire la regolarità delle corse urbane ed extraurbane.

Sull’accaduto è intervenuto anche il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, che ha condannato il gesto, sottolineando i rischi e le conseguenze per un servizio pubblico essenziale utilizzato quotidianamente da studenti, lavoratori e famiglie.

Stefani ha inoltre ringraziato la Polizia di Stato, il questore Andrea Straffelini e la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, che ha coordinato le indagini, per la tempestività degli accertamenti.

Una vicenda che riaccende l’attenzione sui comportamenti emulativi tra i giovanissimi e sulle possibili conseguenze di azioni che, fuori dallo schermo di un videogioco, possono mettere seriamente a rischio la sicurezza delle persone.