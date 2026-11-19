Mobilitazione nazionale di 24 ore proclamata dalla Cgil e da diversi sindacati di base. A Vicenza SVT garantisce gli autobus soltanto in due fasce orarie. Treni regolari fino alle 21, poi scatta un’altra protesta. Corteo nel capoluogo con partenza da via Torino.

Venerdì 20 novembre 2026 si annuncia una giornata di possibili disagi in tutta Italia per lo sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà numerosi settori pubblici e privati, dalla scuola alla sanità, dai trasporti agli uffici pubblici, fino alla logistica e ai servizi di raccolta dei rifiuti. La mobilitazione è stata proclamata dalla Cgil contro la manovra economica del governo Meloni. Nella stessa giornata si svolgerà anche uno sciopero generale indetto dalla Confederazione Cobas insieme a Clap e Sial Cobas, al quale si aggiungono le adesioni di altre organizzazioni sindacali, tra cui Cub e Sgb. Sono previste manifestazioni in oltre cento piazze italiane.

Tra i settori maggiormente interessati figura la scuola, dove l’agitazione coinvolge insegnanti, personale educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario. Oltre alla Flc Cgil, hanno proclamato iniziative di sciopero anche sigle come Usb Pubblico Impiego, Sisa, Sidl, Federazione Gilda Unams, Cobas, Sgb e Unicobas. In base alle adesioni potrebbero verificarsi ingressi posticipati, uscite anticipate, lezioni sospese o difficoltà nell’organizzazione delle attività. Le famiglie sono invitate a verificare le comunicazioni dei singoli istituti, perché l’apertura delle scuole e il regolare svolgimento delle lezioni dipenderanno dalla presenza del personale. Possibili modifiche anche ai servizi di trasporto scolastico, secondo le disposizioni dei singoli Comuni e gestori.

Disagi previsti anche nel trasporto pubblico locale. A Vicenza, Società Vicentina Trasporti (SVT) ha comunicato uno sciopero di 24 ore proclamato dalla Filt Cgil. Saranno garantite esclusivamente le corse con partenza dai capolinea nelle fasce orarie dalle 5.30 alle 8.29 e dalle 12 alle 14.59. Al di fuori di questi orari autobus urbani ed extraurbani potrebbero subire cancellazioni, con conseguenze per studenti, pendolari e lavoratori. Anche a Padova e Rovigo Busitalia Veneto ha annunciato possibili riduzioni del servizio, nel rispetto delle fasce garantite.

Situazione diversa per treni e aerei. Lo sciopero generale della Cgil non coinvolgerà il trasporto aereo e quello ferroviario, esclusi dopo l’intervento della Commissione di garanzia. Per i treni, tuttavia, dalle 21 di venerdì 20 novembre scatterà un’altra agitazione nazionale, proclamata da Cub Trasporti e Sgb Ferrovie, che proseguirà fino alle 20 di sabato 21 novembre. Sono quindi possibili cancellazioni e ritardi nella serata di venerdì e soprattutto nella giornata successiva, con i servizi minimi garantiti previsti dalla normativa.

La protesta potrà interessare anche ospedali, ambulatori, uffici comunali, amministrazioni pubbliche e servizi ambientali. Nella sanità saranno comunque assicurate le prestazioni indispensabili e le emergenze, mentre alcune visite, attività programmate e prestazioni non urgenti potrebbero subire rinvii. Possibili rallentamenti anche negli sportelli pubblici e nella raccolta dei rifiuti, a seconda dell’adesione del personale. La mobilitazione riguarda inoltre lavoratori della logistica, dei porti, dei taxi e di altri comparti produttivi, con modalità differenti e garanzia dei servizi essenziali.

A Vicenza è prevista anche una manifestazione sindacale. La Cgil Veneto ha fissato il concentramento alle 8.30 in via Torino, da dove partirà un corteo diretto in piazza Anfiteatro Ferrovieri. La manifestazione potrebbe provocare rallentamenti alla circolazione nelle strade interessate dal passaggio dei partecipanti.

Al centro della protesta ci sono le richieste di aumenti salariali, rinnovi contrattuali, maggiore tutela del potere d’acquisto di stipendi e pensioni, interventi contro la precarietà e maggiori investimenti nella sanità, nell’istruzione e nei servizi pubblici. Le organizzazioni sindacali contestano inoltre l’aumento delle spese militari e chiedono una diversa distribuzione delle risorse previste dalla legge di bilancio.

L’effettiva entità dei disagi dipenderà dalle adesioni allo sciopero nei singoli settori. Per chi deve utilizzare autobus, raggiungere una scuola o usufruire di un servizio pubblico, il consiglio è di controllare gli ultimi avvisi degli enti e delle aziende interessate prima di mettersi in viaggio.