Umberto Baldo

Quasi sempre le elezioni negli Usa hanno qualche strascico, nel senso che in qualche Stato, fra conteggi e riconteggi, per avere il risultato definitivo serve qualche giorno in più.

Confesso che, quando ho letto la notizia dell’elezione di Scott Colom al Senato degli Stati Uniti, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata la storia.

Mi è venuto in mente il Mississippi delle piantagioni di cotone, degli schiavi, delle leggi razziali, delle croci bruciate del Ku Klux Klan.

Il Mississippi che attraversa le pagine della La capanna dello zio Tom, il celebre romanzo di Harriet Beecher Stowe che contribuì a scuotere le coscienze americane contro la schiavitù.

Mi è venuto in mente soprattutto quel Sud americano nel quale, ancora negli anni Sessanta del secolo scorso, un uomo di colore poteva rischiare la vita semplicemente per rivendicare il diritto di votare.

Ebbene, proprio lì, in quella terra, un afroamericano ha conquistato un seggio al Senato federale.

La storia, qualche volta, sa anche prendersi delle belle rivincite.

Il protagonista si chiama Scott Colom, ha 43 anni, è un Procuratore Distrettuale, ed ha sconfitto la repubblicana Cindy Hyde-Smith, senatrice uscente.

Una vittoria di misura: 479.404 voti contro 471.817, appena 7.587 voti di differenza.

Ma il significato va ben oltre i numeri.

Il Mississippi è stato uno degli epicentri della schiavitù americana. Dopo la guerra civile e l’abolizione della schiavitù, la fine della Ricostruzione lasciò spazio a decenni di segregazione, discriminazioni e violenze contro la popolazione nera.

Le leggi Jim Crow, il Ku Klux Klan, le intimidazioni agli elettori afroamericani hanno segnato profondamente questo Stato

Nel 1963 Medgar Evers, attivista per i diritti civili, venne assassinato davanti alla propria abitazione a Jackson. Nel 1964, durante la campagna per registrare gli elettori neri, furono assassinati James Chaney, Andrew Goodman e Michael Schwerner.

Non parliamo di un passato remoto. Sono fatti accaduti appena sessant’anni fa.

E proprio in questo Mississippi un uomo nero conquista oggi il Senato; il primo afroamericano eletto direttamente dai cittadini.

Ma attenzione: sarebbe un errore leggere questa elezione soltanto attraverso la lente del colore della pelle.

Colom non ha vinto facendo semplicemente leva sull’identità afroamericana.

Ha costruito una campagna parlando di questioni molto concrete: costo della vita, sanità, benzina, difficoltà degli agricoltori e investimenti nelle comunità rurali.

Ha visitato tutte le 82 contee del Mississippi, cercando il voto anche di elettori tradizionalmente repubblicani.

Una delle sue mosse più efficaci è stata quella di non trasformare la campagna in un referendum personale su Donald Trump.

Ha preferito attaccare le politiche della sua avversaria e la sua scarsa attenzione ai problemi dello Stato.

Una strategia intelligente, accompagnata anche da una buona dose di ironia. Quando Hyde-Smith, parlando dell’aumento del prezzo della carne bovina, aveva suggerito ai consumatori di scegliere altre proteine, Colom aveva trasformato la dichiarazione in uno spot elettorale: “se possiamo scegliere un’altra carne, possiamo anche scegliere un’altra senatrice”.

A quanto pare, gli elettori hanno apprezzato la battuta.

Naturalmente, qualcuno si è già affrettato ad interpretare questa vittoria come l’ennesima prova che l’America stia voltando le spalle a Trump ed alla destra repubblicana.

Può esserci una parte di verità, ma sarebbe una semplificazione.

Ogni Stato ha le proprie dinamiche, i propri candidati e le proprie specificità.

Soprattutto, sarebbe abbastanza ridicolo immaginare che un elettore del Mississippi abbia votato Colom perché desiderava mandare un messaggio a Elly Schlein, Giuseppe Conte o Fratoianni.

Anche perché, per quanto ne sappia, il nuovo Senatore non ha annunciato l’intenzione di trasformare il Mississippi in una succursale di qualche vecchia sezione del PCI.

Battute a parte, credo che questa vicenda ci consegni una lezione importante.

Le democrazie non sono immobili.

Anche le società apparentemente più chiuse possono cambiare, purché qualcuno abbia la capacità di costruire consenso, parlare ai cittadini e affrontare i loro problemi.

La vittoria di Colom non cancella secoli di ingiustizie, non risolve automaticamente le disuguaglianze e non garantisce che sarà un buon Senatore.

Ma dimostra che la storia non è una condanna perpetua.

E forse la fotografia più bella di questa vicenda non è nemmeno quella di Scott Colom che festeggia la vittoria.

È quella di un ragazzo o di una ragazza afroamericana del Mississippi che, da oggi, può guardare al Senato degli Stati Uniti senza pensare che quel posto sia riservato a qualcun altro.

Perché, alla fine, la democrazia dovrebbe servire proprio a questo: fare in modo che nessuno debba sentirsi escluso in partenza.

E se tutto questo è accaduto proprio nel Mississippi, nella terra che fu una delle capitali della segregazione razziale, direi che la storia ci ha regalato una bella pagina.

Non sarà la fine del razzismo, ma è certamente una buona rivincita della democrazia.

Umberto Baldo