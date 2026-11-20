Si apre uno spiraglio per il futuro del punto nascite dell’ospedale San Lorenzo di Valdagno. Il Ministero potrebbe concedere una proroga che consentirebbe al reparto di continuare l’attività anche dopo il 31 dicembre 2026, data inizialmente prevista per la chiusura. La notizia, ancora in attesa di conferma ufficiale, viene accolta con soddisfazione e prudenza dai sindaci della Valle dell’Agno, impegnati da mesi nella mobilitazione per salvaguardare il servizio.

«Aspettiamo l’ufficialità, ma questa proroga da parte del Ministero, viste le premesse e i pareri negativi espressi per altre sedi, sarebbe un ulteriore passo avanti nel percorso che abbiamo intrapreso come sindaci in questi mesi per evitare la chiusura del reparto il 31 dicembre», dichiarano congiuntamente i primi cittadini.

L’eventuale decisione ministeriale rappresenterebbe un risultato importante, ma non risolverebbe definitivamente le questioni legate al futuro dell’ospedale valdagnese. Gli amministratori sottolineano infatti la necessità di consolidare e potenziare il punto nascite, garantendo continuità assistenziale e mantenendo elevati standard di sicurezza per le madri e i neonati.

«L’obiettivo di difendere e potenziare il San Lorenzo non cambia e sappiamo che c’è ancora molto lavoro da fare», ribadiscono i sindaci, indicando tra le priorità il rafforzamento del reparto e dell’intero percorso nascita, anche per rassicurare le donne sulla qualità e sulla sicurezza dell’assistenza.

Fondamentale sarà inoltre proseguire il confronto sulle schede ospedaliere e sulla loro concreta attuazione, con particolare attenzione alla conferma del servizio di ginecologia e al potenziamento delle prestazioni sanitarie. Un lavoro che continuerà attraverso la cabina di regia già istituita per seguire la situazione.

La richiesta al Governo: rivedere il limite dei 500 parti

La questione di Valdagno, secondo i sindaci, deve diventare anche un’occasione per affrontare un problema di carattere nazionale: il parametro minimo dei 500 parti annui, che rischia di compromettere la sopravvivenza di numerosi punti nascita, soprattutto nei territori periferici.

Gli amministratori sollecitano quindi un intervento dei rappresentanti istituzionali nei confronti del Governo e del Parlamento, affinché venga avviata una revisione dei criteri attualmente utilizzati per valutare il mantenimento dei reparti.

«È a Roma che le forze politiche devono porre il tema del limite dei 500 parti, considerato che il problema non riguarda solo Valdagno, ma circa 100 punti nascite in Italia. Serve una seria e responsabile revisione di parametri che oggi riteniamo inadeguati», sottolineano i primi cittadini della vallata.

La possibile proroga viene dunque considerata una prima risposta alle richieste avanzate dal territorio, ma anche un’opportunità per costruire una soluzione duratura.

«Se la proroga verrà confermata, un ringraziamento va al presidente Alberto Stefani, che si è speso in prima persona, a tutte le persone che si sono impegnate in questi mesi e a tutto il personale che opera nel nostro ospedale», concludono i sindaci.

La conferma ufficiale del Ministero resta ora il passaggio decisivo per scongiurare la chiusura del punto nascite a fine anno e consentire la prosecuzione del confronto sul futuro dei servizi sanitari della Valle dell’Agno.