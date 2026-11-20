È Nicola Ceccon, 66 anni, residente a Vicenza nel quartiere Laghetto, il ciclista che ha perso la vita nel pomeriggio di venerdì 20 novembre in strada di San Rocco, al confine tra Vicenza e Arcugnano. L’uomo, conosciuto e apprezzato negli ambienti sportivi cittadini, è rimasto vittima di un violentissimo impatto contro un palo di cemento mentre percorreva un tratto in discesa.

L’incidente si è verificato intorno alle 15.30. Ceccon era uscito in bicicletta insieme a un altro ciclista e i due stavano scendendo da Villabalzana verso Longara. Poco prima di raggiungere l’incrocio nei pressi della chiesa di Longara, il 66enne, che seguiva il compagno, ha improvvisamente deviato verso il margine destro della carreggiata, finendo contro un palo. La violenza dell’urto ha provocato anche la rottura del casco.

Alcune persone hanno assistito all’incidente e sono intervenute immediatamente per prestare aiuto. Un testimone ha raccontato di aver visto il ciclista perdere bruscamente la traiettoria, senza che vi fossero ostacoli evidenti lungo il percorso. Non viene esclusa l’ipotesi di un malore, ma al momento non esistono conferme sulle cause della sbandata.

Un residente della zona, richiamato dal forte rumore dello schianto, è uscito dall’abitazione trovando il ciclista a terra. Alcuni presenti hanno iniziato il massaggio cardiaco seguendo le indicazioni telefoniche degli operatori del 118, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

Sul posto sono quindi intervenuti i sanitari del Suem 118, che hanno proseguito a lungo le manovre di rianimazione. Ogni tentativo di salvare la vita a Ceccon si è però rivelato inutile.

Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi e raccolto le dichiarazioni dei testimoni per ricostruire con precisione la dinamica. Durante le operazioni, l’accesso a strada di San Rocco da Longara è stato temporaneamente interdetto alla circolazione, con provvedimenti di regolazione del traffico anche nella zona dell’incrocio tra la Riviera Berica e strada delle Grancare.

La notizia della morte di Nicola Ceccon si è rapidamente diffusa a Vicenza, suscitando profondo cordoglio soprattutto tra quanti lo conoscevano per la sua passione e il suo impegno sportivo. Il 66enne lascia la moglie Lorena e una figlia. La data dei funerali non è stata ancora comunicata.