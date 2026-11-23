Tre automobili date alle fiamme nel cortile di un’abitazione privata a Castelgomberto. È accaduto nella tarda serata di sabato 21 novembre, intorno alle 23.30. Un incendio che, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato provocato intenzionalmente da uno o più sconosciuti, entrati nella proprietà dopo aver superato il cancello automatico.

A riportare l’episodio è Il Giornale di Vicenza, secondo cui gli autori del gesto avrebbero collocato una tanica contenente carburante sul cofano di una vettura, appiccando il fuoco anche sotto altre due automobili parcheggiate nella stessa corte e appartenenti a componenti della famiglia.

A scongiurare conseguenze più gravi sarebbe stato il cane di casa, che con il suo abbaiare insistente ha attirato l’attenzione dei proprietari, permettendo loro di accorgersi tempestivamente dell’incendio.

Una volta individuate le fiamme, i residenti hanno cercato di contenerle utilizzando secchi d’acqua, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzignano e i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili.

Particolarmente preoccupante la vicinanza delle vetture all’abitazione, caratterizzata dalla presenza di strutture e soffitti in legno. Una propagazione delle fiamme avrebbe potuto provocare danni ben più estesi.

La famiglia ha presentato denuncia contro ignoti. Gli investigatori stanno valutando gli elementi raccolti, a partire dalla presenza delle taniche utilizzate per innescare l’incendio. Tra le possibili fonti di informazioni figurano anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Il sindaco di Castelgomberto, Davide Dorantani, dopo essersi confrontato con i carabinieri, ha confermato che gli elementi disponibili fanno propendere per l’origine dolosa del rogo, pur sottolineando la necessità di approfondire le indagini prima di formulare conclusioni definitive.

L’amministrazione comunale ha inoltre assicurato la propria disponibilità a collaborare con le forze dell’ordine e a sostenere la famiglia coinvolta.

Resta da chiarire chi abbia appiccato il fuoco alle tre vetture e per quale motivo. Le indagini dei carabinieri proseguono per individuare gli autori dell’incendio.