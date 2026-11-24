CASTELFRANCO VENETO – Avrebbe fatto irruzione nell’abitazione di un conoscente armato di una mazza da baseball, distruggendo la porta d’ingresso e barricandosi all’interno. All’arrivo dei carabinieri avrebbe poi aggredito i militari, ferendone due. È stato arrestato nella mattinata di martedì 24 novembre un cittadino marocchino di 31 anni, senza fissa dimora, irregolare sul territorio italiano e già conosciuto dalle forze dell’ordine.

L’intervento è stato effettuato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castelfranco Veneto, chiamati a intervenire in un’abitazione di Borgo Monte Grappa.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 31enne avrebbe raggiunto la casa di un conoscente di 44 anni e, utilizzando una mazza da baseball in alluminio, avrebbe sfondato la porta d’ingresso, introducendosi nell’immobile.

Una volta all’interno, avrebbe accumulato mobili ed elettrodomestici per bloccare l’accesso, iniziando poi a danneggiare arredi e oggetti presenti nelle stanze.

Il proprietario, temendo per la propria incolumità, è riuscito a rifugiarsi in una stanza e a chiedere aiuto ai carabinieri.

Due militari feriti durante l’intervento

Quando le pattuglie sono arrivate sul posto, il 31enne avrebbe reagito violentemente, scagliandosi contro i militari intervenuti per bloccarlo.

Nell’aggressione due carabinieri hanno riportato lesioni che hanno richiesto il ricorso al pronto soccorso. Entrambi sono stati dimessi con una prognosi di tre giorni.

L’uomo è stato infine immobilizzato e arrestato, ma gli accertamenti successivi hanno fatto emergere il suo presunto coinvolgimento anche in altri episodi criminali avvenuti nei giorni precedenti.

Una rapina la notte prima e carte di credito rubate

Il 31enne è stato infatti denunciato anche perché ritenuto il responsabile di una rapina commessa nella notte precedente in Borgo Pieve, sempre a Castelfranco Veneto.

La vittima, un uomo di 38 anni residente nella zona, sarebbe stata picchiata e derubata del portafoglio e della carta bancomat, successivamente utilizzata per effettuare un prelievo fraudolento.

Durante i controlli, inoltre, il cittadino marocchino è stato trovato in possesso di tre carte di credito sottratte il 21 novembre, delle chiavi di un veicolo rubate la notte precedente, oltre a buoni carburante, Gratta e Vinci e capi di abbigliamento dei quali non avrebbe saputo giustificare la provenienza.

Per questi elementi è scattata un’ulteriore denuncia per ricettazione.

Gli investigatori hanno inoltre accertato l’utilizzo di un’utenza telefonica attivata a nome di un’altra persona, circostanza che ha portato a contestargli anche l’ipotesi di sostituzione di persona.

Al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, il 31enne è stato trasferito nel carcere di Treviso, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le accuse nei suoi confronti dovranno essere valutate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.