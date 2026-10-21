Gorgo al Monticano, auto ribaltata fuori strada: 4 feriti (FOTO)

Incidente stradale intorno alle 20:10 a Gorgo al Monticano (Treviso), in via Serenissima. Un’auto è finita ribaltata fuori dalla sede stradale.

I vigili del fuoco del distaccamento di Motta di Livenza hanno estratto dalle lamiere i feriti, affidandoli ai sanitari del Suem 118, arrivati con due ambulanze. Le persone coinvolte sono quattro. Sul posto anche i Carabinieri di Oderzo, mentre i pompieri hanno proseguito con la messa in sicurezza del veicolo e dell’area.