CRONACAVENETO
21 Ottobre 2026 - 12.23

Gorgo al Monticano, auto ribaltata fuori strada: 4 feriti (FOTO)

NIcoletta Ugolini
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Incidente stradale intorno alle 20:10 a Gorgo al Monticano (Treviso), in via Serenissima. Un’auto è finita ribaltata fuori dalla sede stradale.

I vigili del fuoco del distaccamento di Motta di Livenza hanno estratto dalle lamiere i feriti, affidandoli ai sanitari del Suem 118, arrivati con due ambulanze. Le persone coinvolte sono quattro. Sul posto anche i Carabinieri di Oderzo, mentre i pompieri hanno proseguito con la messa in sicurezza del veicolo e dell’area.

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