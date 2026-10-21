Jesolo, albero cade su un’auto per il maltempo: muore un militare di 46 anni

Tragedia questa mattina a Jesolo (Venezia), dove un militare di 46 anni è morto schiacciato da un albero mentre era in auto in via Roma Destra.

L’uomo stava andando al lavoro quando, a causa del maltempo, il tronco ha ceduto ed è caduto sul tetto della macchina. I soccorritori, vigili del fuoco compresi, sono intervenuti subito, ma per il 46enne non c’era più nulla da fare.

Sul posto anche i Carabinieri di Jesolo, che stanno svolgendo gli accertamenti.