CRONACAVENETO
21 Ottobre 2026 - 12.15

Jesolo, albero cade su un’auto per il maltempo: muore un militare di 46 anni

Nicoletta Ugolini
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Tragedia questa mattina a Jesolo (Venezia), dove un militare di 46 anni è morto schiacciato da un albero mentre era in auto in via Roma Destra.

L’uomo stava andando al lavoro quando, a causa del maltempo, il tronco ha ceduto ed è caduto sul tetto della macchina. I soccorritori, vigili del fuoco compresi, sono intervenuti subito, ma per il 46enne non c’era più nulla da fare.

Sul posto anche i Carabinieri di Jesolo, che stanno svolgendo gli accertamenti.

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