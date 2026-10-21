Oggi mercoledì 21 ottobre fase di preallarme a Vicenza per l’arrivo di forti temporali



Il Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto, con bollettino emesso ieri, ha dichiarato per l’area che riguarda anche Vicenza la fase di preallarme (arancione) per il rischio idrogeologico per temporali per la giornata di oggi mercoledì 21 ottobre, e la fase di attenzione (giallo) per il pomeriggio di oggi, martedì 20 ottobre.Nel corso di mercoledì, è previsto tempo perturbato con precipitazioni diffuse anche forti e abbondanti specie sulle zone montane e pedemontane; probabili locali rovesci e temporali sulle zone prealpine e in pianura. La fase più intensa è prevista per la prima parte di mercoledì. Attesi rinforzi di scirocco sulle zone costiere e sui versanti prealpini meridionali.La protezione civile comunale è preallertata.Per quanto riguarda, in particolare, il rischio idrogeologico per temporali, per eventuali emergenze è possibile chiamare la centrale operativa del comando di polizia locale allo 0444545311.Per controllare il livello dei fiumi e il meteo nella propria zona, per ricevere notifiche che segnalano l’eventuale rischio di esondazione, per comunicare con foto e video anomalie rilevate nei corsi d’acqua, è possibile scaricare Coapp, lo strumento messo a disposizione dall’Osservatorio dei Cittadini sulle piene nell’ambito del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali.Maggiori informazioniOsservatorio delle piene: https://www.comune.vicenza.it/Novita/Avvisi/Osservatorio-dei-cittadini-sulle-piene