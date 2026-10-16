Verona, urta un’auto in tangenziale e fugge: incastrato dalle telecamere

Le telecamere hanno incastrato un 60enne che mercoledì 14 ottobre, poco dopo le 19, ha tamponato in tangenziale est, all’uscita di Montorio, una Renault Clio, mandandola nella scarpata, e se n’è andato senza soccorrerla. Alla guida dell’auto colpita c’era un veronese di 42 anni, portato al Confortini senza gravi conseguenze.

La Polizia Locale ha rintracciato a Grezzana, dopo un giorno di ricerche, la Peugeot 308 del pirata: era molto danneggiata e, con una dashcam trovata all’interno, è stata sequestrata. L’uomo è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso.