CRONACAVENETO
16 Ottobre 2026 - 12.10

Verona, urta un’auto in tangenziale e fugge: incastrato dalle telecamere

Nicoletta Ugolini
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Le telecamere hanno incastrato un 60enne che mercoledì 14 ottobre, poco dopo le 19, ha tamponato in tangenziale est, all’uscita di Montorio, una Renault Clio, mandandola nella scarpata, e se n’è andato senza soccorrerla. Alla guida dell’auto colpita c’era un veronese di 42 anni, portato al Confortini senza gravi conseguenze.

La Polizia Locale ha rintracciato a Grezzana, dopo un giorno di ricerche, la Peugeot 308 del pirata: era molto danneggiata e, con una dashcam trovata all’interno, è stata sequestrata. L’uomo è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso.

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