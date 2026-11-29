Potrebbe esserci un retroscena legato a episodi di criminalità dietro il grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica 29 novembre a Noventa Vicentina, nel quale sono rimasti seriamente feriti due coniugi, F.Z., 84 anni, e la moglie A.Z., di 81 anni.

Secondo le prime indiscrezioni, ancora in attesa di conferma ufficiale, l’Audi Q5 coinvolta nello schianto sarebbe stata già segnalata in relazione a presunti furti. A bordo della vettura potrebbero esserci state persone sospettate di essere coinvolte in attività illecite.

L’incidente si è verificato poco dopo le 17.30 in via Trento. La Lancia Y sulla quale viaggiavano i due anziani, diretta verso via Ungheria, è stata colpita lateralmente dall’Audi, proveniente da via XXVIII Aprile. La violenza dell’impatto ha scaraventato l’utilitaria diversi metri più avanti, fino al marciapiede.

Il conducente del Suv ha abbandonato la vettura dopo lo scontro, allontanandosi a piedi e facendo perdere le proprie tracce. Ma vi è l’ipotesi che a bordo dell’auto vi fossero più persone.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare a lungo per liberare i due feriti dall’abitacolo.

Particolarmente gravi le condizioni dell’84enne, che ha riportato un importante trauma cranico ed è stato intubato e trasferito all’ospedale di Padova con l’elisoccorso di Treviso. La moglie, con traumi al torace, al bacino e a un braccio, è stata trasportata in ambulanza in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Sulla vicenda indagano i carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica dell’incidente, rintracciare il fuggitivo e verificare l’eventuale collegamento della vettura con precedenti episodi di furto.

Nota redazionale: le indiscrezioni sui presunti ladri e sulla precedente segnalazione dell’Audi non risultano ancora confermate ufficialmente.