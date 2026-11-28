Avrebbe approfittato di un momento di distrazione di un pensionato di 80 anni, impegnato a fare la spesa in un supermercato di Noventa Vicentina, per sottrargli il bancomat dal portafoglio e prelevare successivamente 1.700 euro. A distanza di alcune settimane, i Carabinieri sono riusciti a risalire alla presunta responsabile: una 20enne di nazionalità bulgara, senza fissa dimora in Italia e già nota alle forze dell’ordine.

La vicenda risale al 6 ottobre scorso. Secondo quanto ricostruito dai militari, la giovane avrebbe sottratto la carta di pagamento all’anziano, residente nel Basso Vicentino, per poi utilizzarla presso diversi sportelli automatici, effettuando una serie di prelievi per complessivi 1.700 euro.

Le indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione di Noventa Vicentina attraverso l’acquisizione e l’analisi degli elementi disponibili, hanno permesso di ricostruire l’accaduto e di individuare la presunta autrice del furto.

La ventenne è stata quindi denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per furto e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

L’operazione rientra nell’attività di prevenzione e contrasto dei reati contro il patrimonio portata avanti dai Carabinieri della Compagnia di Vicenza, con particolare attenzione agli episodi che vedono come vittime le persone anziane.

Alla luce dell’accaduto, i militari raccomandano di prestare particolare attenzione ai propri effetti personali nei luoghi affollati, di non custodire il codice PIN insieme alle carte di pagamento e, in caso di furto o smarrimento, di bloccare immediatamente le carte e rivolgersi alle forze dell’ordine.

Per la giovane denunciata vale il principio della presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.