Arrestato otto volte dall’inizio dell’anno, conosciuto dalle forze dell’ordine da oltre un quarto di secolo e nuovamente in libertà. Il caso del 57enne romeno Vasile Vecu Maduta, soprannominato “Sbessoeta”, ha riacceso in questi giorni le polemiche sulla gestione del fenomeno dei borseggiatori a Venezia e, più in generale, sull’efficacia della giustizia italiana nel contrastare la microcriminalità seriale.

L’uomo compare nelle cronache giudiziarie veneziane fin dal 1999. Da allora ha accumulato numerosi arresti e condanne, diventando uno dei volti più conosciuti dagli agenti, dai commercianti e dagli attivisti che contrastano il fenomeno dei borseggi.

Sabato 21 novembre è stato nuovamente arrestato nell’ambito di un furto ai danni di un turista lettone. La Procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere, ma il giudice, pur convalidando l’arresto, ha ritenuto sproporzionata la misura detentiva, disponendo il divieto di dimora nel comune di Venezia.

Secondo quanto riportato dalle cronache, all’uscita avrebbe persino rivolto un occhiolino di scherno agli agenti.

Quando rubare diventa una professione

L’aspetto più sconcertante della vicenda non riguarda soltanto il singolo episodio, ma la continuità del fenomeno. Persone conosciute da anni, arrestate ripetutamente, che secondo le ricostruzioni investigative hanno trasformato il borseggio in un’attività abituale, talvolta organizzata e tramandata alle nuove generazioni.

Non si parla più, dunque, soltanto del furto occasionale di un portafoglio, ma di un fenomeno criminale che può rappresentare una fonte sistematica di reddito.

Nel 2025, secondo l’Indice della criminalità del Sole 24 Ore, elaborato sulla base dei dati del Ministero dell’Interno, nella provincia di Venezia sono stati denunciati 5.723 furti con destrezza, quasi 16 al giorno, con un’incidenza di 686 episodi ogni 100 mila abitanti. Venezia è la terza provincia italiana per questa tipologia di reato, dopo Firenze e Milano.

Al primo novembre 2026, la Polizia Locale veneziana aveva già intercettato 113 persone nell’ambito delle operazioni antiborseggio, delle quali 104 denunciate o arrestate.

Il 3 novembre il sindaco Simone Venturini ha ribadito la necessità di aggiornare le normative per assicurare una maggiore certezza della pena e fornire nuovi strumenti di contrasto. Nello stesso giorno era stata sospesa la licenza di un albergo di Mestre utilizzato, secondo gli accertamenti della Questura, come base logistica da presunti borseggiatori in trasferta.

Ma cosa accadrebbe in un altro Paese europeo, come la Polonia?

In Polonia il borseggio può costare fino a otto anni di carcere

Il codice penale polacco distingue il furto ordinario da quello definito kradzież szczególnie zuchwała, traducibile come furto particolarmente audace.

L’articolo 115, paragrafo 9a, comprende espressamente in questa categoria la sottrazione di oggetti custoditi negli abiti indossati dalla vittima oppure nelle borse e negli altri oggetti che questa porta direttamente con sé.

In sostanza, il classico borseggio.

L’articolo 278, paragrafo 3a, prevede per questa fattispecie una pena detentiva da sei mesi a otto anni.

Inoltre, mentre in Polonia i furti ordinari di valore non superiore a 800 zloty possono essere trattati come illeciti minori, questa disposizione non si applica ai furti particolarmente audaci. Anche sottrarre poche banconote dalla tasca di un turista può quindi integrare un delitto punibile con la reclusione.

Se rubare è un mestiere, la legge polacca prevede un trattamento più severo

È però l’articolo 65 del codice penale polacco a rappresentare uno degli elementi più interessanti del confronto.

La disposizione prevede espressamente un regime sanzionatorio più severo per chi abbia trasformato la commissione di reati in una fonte stabile di reddito, oltre che per chi agisca nell’ambito di organizzazioni criminali.

In pratica, vivere abitualmente dei proventi dei furti costituisce una specifica ragione per aggravare il trattamento penale.

Un esempio concreto arriva da Katowice, dove nel 2020 la polizia polacca arrestò due borseggiatori seriali di 57 anni, accusati complessivamente di 35 reati. Secondo gli investigatori, i due avevano fatto dei furti la propria fonte abituale di sostentamento.

Il tribunale accolse la richiesta di custodia cautelare e, secondo il comunicato ufficiale della polizia, i due rischiavano fino a dieci anni di reclusione.

Questo non significa che in Polonia ogni borseggiatore finisca automaticamente in carcere: anche la magistratura polacca deve valutare le prove e i presupposti delle misure cautelari. Esiste tuttavia una specifica disciplina dedicata alla professionalizzazione dell’attività criminale.

In Italia le pene ci sono, ma il problema è la loro applicazione

Anche il codice penale italiano prevede pene significative. Il furto aggravato dalla destrezza è punito con la reclusione da due a sei anni, mentre il decreto sicurezza del 2026 ha introdotto pene da quattro a sette anni per particolari tipologie di borseggio, tra cui quelli aventi come oggetto carte di pagamento, documenti d’identità e telefoni cellulari.

Anche la recidiva può comportare un aggravamento della pena.

Rimangono tuttavia i problemi legati alla procedibilità a querela per numerose tipologie di furto, alla durata dei procedimenti, alle condizioni per l’applicazione delle misure cautelari e, nei casi consentiti dalla legge, alla possibilità di estinguere il reato attraverso il risarcimento del danno.

Proprio quest’ultima possibilità è stata richiamata dalla difesa del 57enne veneziano, che avrebbe restituito al turista derubato la carta di credito e 250 euro.

La restituzione del bottino può essere certamente importante per la vittima. Ma quando gli episodi si ripetono sistematicamente, resta aperta la questione della capacità del sistema giudiziario di impedire nuovi reati.

Italia e Polonia: la distanza nei numeri della criminalità

Il confronto delle statistiche europee restituisce un quadro particolarmente significativo.

Secondo i dati Eurostat relativi al 2024, ultimo anno disponibile per un confronto omogeneo, le forze dell’ordine hanno registrato:

Furti in Italia: 1.552 ogni 100 mila abitanti.

1.552 ogni 100 mila abitanti. Furti in Polonia: 249 ogni 100 mila abitanti.

249 ogni 100 mila abitanti. Rapine in Italia: 49,8 ogni 100 mila abitanti.

49,8 ogni 100 mila abitanti. Rapine in Polonia: 11,6 ogni 100 mila abitanti.

In rapporto alla popolazione, dunque, in Italia vengono registrati oltre sei volte più furti e oltre quattro volte più rapine rispetto alla Polonia.

Naturalmente, sulla differenza incidono diversi fattori: i flussi turistici, le condizioni socioeconomiche, le modalità di registrazione dei reati, la propensione delle vittime a denunciarli e le differenti legislazioni nazionali. I numeri, inoltre, riguardano tutti i furti registrati, non esclusivamente i borseggi.

Non sarebbe quindi corretto attribuire l’intero divario alla maggiore severità delle norme polacche. Ma la distanza tra i due Paesi resta considerevole.

L’assurdità di un sistema che non riesce a fermare i professionisti del borseggio

Il punto non è pretendere pene sproporzionate per qualsiasi piccolo furto, né rinunciare alle garanzie previste dallo Stato di diritto. È distinguere efficacemente tra chi commette un episodio occasionale e chi costruisce la propria attività economica sulla sistematica commissione di reati.

È difficile spiegare a un cittadino che paga le tasse, lavora e rispetta le regole come sia possibile che una persona possa essere arrestata otto volte in undici mesi per episodi di borseggio e continuare a rappresentare un problema per la collettività.

Ed è altrettanto difficile spiegare alle forze dell’ordine perché debbano impiegare ripetutamente uomini, tempo e risorse per fermare le stesse persone.

Il confronto con la Polonia suggerisce almeno una riflessione: quando rubare diventa una professione, il problema non può più essere affrontato soltanto come una successione di singoli episodi.

Perché la certezza della pena, nel rispetto delle garanzie processuali, è anche una forma di tutela delle persone oneste.