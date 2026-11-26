Continuava a guidare nonostante la patente prima scaduta, poi sospesa e infine revocata. A interrompere la serie di violazioni è stata la Polizia Locale Nordest Vicentino, che martedì 24 novembre ha fermato l’automobilista durante un servizio di controllo del territorio a Thiene.

L’uomo stava percorrendo via Ca’ Orecchiona al volante di una Mini Cooper quando è stato fermato dagli agenti della pattuglia di pronto intervento. Alla richiesta di esibire la patente, il conducente non è stato in grado di presentare il documento.

Le verifiche effettuate dagli operatori hanno permesso di scoprire che la patente era stata revocata nel marzo 2024, in seguito a un provvedimento emesso dalla Prefettura di Vicenza.

Per l’automobilista è quindi scattata una pesante sanzione amministrativa di 5.100 euro, mentre la Mini Cooper è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.

Già fermato e sanzionato in passato

Dagli ulteriori accertamenti è emerso che il conducente non era nuovo a questo genere di violazioni. Tra il 2023 e il 2024 era già stato sanzionato dalla stessa Polizia Locale Nordest Vicentino, prima per aver guidato con la patente scaduta e successivamente per essersi messo al volante nonostante la sospensione del documento, disposta per la mancanza dei requisiti richiesti.

Nonostante i precedenti provvedimenti, l’uomo avrebbe dunque continuato a circolare per oltre tre anni senza essere in regola con i requisiti necessari alla guida.

L’episodio si inserisce nell’attività quotidiana di controllo della Polizia Locale Nordest Vicentino, finalizzata al contrasto delle violazioni del Codice della strada e all’individuazione di comportamenti irregolari reiterati nel tempo, a tutela della sicurezza di tutti gli utenti della strada.