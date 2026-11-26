Il futuro dell’Alta Velocità ferroviaria tra Vicenza e Padova resta appeso alla disponibilità di risorse economiche. Per realizzare il terzo lotto della grande infrastruttura servono circa 3 miliardi di euro, una cifra che attualmente lo Stato non è in grado di garantire.

A riportare la notizia è il Corriere del Veneto, che riferisce delle dichiarazioni rilasciate da Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e coordinatrice della Struttura di missione, durante il Forum Infrastrutture organizzato martedì 24 novembre in Senato dal gruppo editoriale Nord Est Multimedia.

Dopo il finanziamento attraverso il Pnrr delle tratte da Brescia alle porte di Verona e dal capoluogo scaligero fino all’ingresso di Vicenza, rimane dunque senza copertura economica il collegamento ferroviario tra la città berica e la periferia di Padova. Restano inoltre da completare i nodi ferroviari di Verona e Padova.

L’ipotesi dei finanziamenti europei

Secondo Pellegrini, l’opera rimane una priorità, ma sarà necessario individuare modalità di finanziamento alternative. Tra le possibilità figurano i project bond europei e il coinvolgimento di capitali privati attraverso forme di partenariato pubblico-privato. Su questa prospettiva si è espresso favorevolmente anche il ministro Matteo Salvini, confermando il confronto in corso con le istituzioni europee.

A complicare ulteriormente il quadro è il progressivo aumento dei costi delle grandi infrastrutture, che potrebbe far lievitare nei prossimi anni il fabbisogno economico dell’intervento.

Nemmeno i 6,3 miliardi previsti fino al 2031 dal contratto di programma tra Ministero e Rete Ferroviaria Italiana rappresentano una soluzione: queste risorse saranno destinate principalmente ai cantieri già avviati, alla manutenzione e all’ammodernamento della rete esistente.

Tra le priorità indicate dal Ministero figura anche il nodo ferroviario di Verona, fondamentale per garantire l’interconnessione tra le direttrici est-ovest e nord-sud e sfruttare pienamente le potenzialità del futuro tunnel del Brennero.

Vicenza, resta aperta la questione dello Scavalco del Montone

L’assenza di finanziamenti allontana anche la prospettiva di una soluzione a breve termine per lo Scavalco del Montone, il contestato progetto relativo all’uscita orientale dell’Alta Velocità da Vicenza. La proposta di Rfi, osteggiata dal sindaco Giacomo Possamai, rimane al centro di un confronto istituzionale il cui sviluppo rischia ora di subire un ulteriore rallentamento.

Autostrada A4, possibile proroga fino a 18 mesi

Più concrete appaiono invece le prospettive per il futuro della concessione autostradale della A4 Brescia-Padova. Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha ribadito il valore strategico del progetto di una holding autostradale pubblica, con il possibile affidamento della concessione a Cav.

Nei prossimi giorni sono attesi i primi tavoli tecnici per valutare la dichiarazione di interesse pubblico, nell’ambito del protocollo sottoscritto da Veneto, Lombardia e Ministero.

La complessità dell’iter giuridico potrebbe tuttavia rendere necessaria una proroga tecnica della concessione attuale compresa tra 12 e 18 mesi. Il ministro Salvini ha indicato il 2027 come possibile anno di svolta per le concessioni della A4 e della A22.